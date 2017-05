Solaranlagenprojektierer WIRSOL eröffnet Büro in Sydney und plant Ausbau der Aktivitäten

Führender Investor für Erneuerbare Energien in Australien

(WK-intern) – Waghäusel/Sydney. Im Rahmen der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeiten auf den australischen Kontinent hat der baden-württembergische Solaranlagenprojektierer Wirsol ein neues Büro in Sydney eröffnet.

Das neue Team soll geplante Solarparks umsetzen und weitere potentielle Projekte planen.

Auf über 200 Quadratmetern und nur wenige Gehminuten vom weltberühmten Manly Beach entfernt, werden von hier aus nun alle Australien-Aktivitäten des Unternehmens koordiniert. Nach der Bekanntgabe von umfangreichen Investitionen in australische Solarenergieparks vor einigen Wochen haben nun die ersten sechs Mitarbeiter die neuen Räumlichkeiten im Norden der Metropole bezogen.

Organisiert hat den Aufbau der australischen Niederlassung Mark Hogan, Managing Director der britischen Wirsol-Tochter Wirsol Energy Limited, mit seinem Team. Wirsol-Geschäftsführer Peter Vest zeigte sich zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten hochzufrieden mit dem raschen Start in Australien.

Bei der Eröffnung betonte Peter Vest die Bedeutung des neuen Standorts für das internationale Wachstum des Unternehmens. „Bereits heute ist Wirsol mit seinen Beteiligungen einer der führenden Projektierer in erneuerbare Energien auf dem australischen Kontinent. Diese Position möchten wir in der Zukunft halten und weiter ausbauen“, stellte er mit Blick auf das enorme Potential des australischen Marktes für den Ausbau von Solarenergie fest:

Im März hatte Wirsol die Gründung einer australischen Tochtergesellschaft und den Bau von drei Solarfarmen in Queensland und Victoria mit einem Investitionsvolumen von 380 Millionen australischen Dollar bekanntgebenden. Das Engagement markiert die bisher größte Einzelinvestition in den Ausbau von Solarenergie in Australien. Bis zum Jahr 2020 ist ein weiterer Ausbau der Kapazitäten auf eine Gesamtleistung von mehr als 1 GWp geplant.

PM: WIRSOL

Pressebild: WIRSOL eröffnet Büro in Sydney

