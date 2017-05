Capital Stage AG bestellt Dr. Dierk Paskert zum neuen Vorstandsvorsitzenden

Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Dr. Dierk Paskert (56) mit Wirkung zum 1. September 2017 zum Mitglied des Vorstands und neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens bestellt hat.

(WK-intern) – Damit besteht der Vorstand der Capital Stage AG ab dem 1. September 2017 aus Dr. Dierk Paskert (CEO), Holger Götze (COO) und Dr. Christoph Husmann (CFO).

Dr. Paskert verfügt über umfangreiche Kenntnisse der Energiebranche, die er unter anderem als Vorstandsmitglied der E.ON Energie AG für das Ressort Netz erworben hat.

Er hat den Umbruch im Energiemarkt dabei von Beginn an proaktiv gestaltet und frühzeitig erste Strategien zu Erneuerbaren Energien entwickelt, die unter anderem zur Gründung der E.ON Climate & Renewables führten. In den vergangenen Jahren hat sich Dr. Paskert insbesondere mit der Anwendung von Lithium-Ionen-Batterien im Elektromobilitäts- und Energiemarkt beschäftigt und Unternehmen bei der Entwicklung verschiedener Geschäftsmodelle im Bereich der dezentralen Energiespeicherung beraten. Er verfügt zudem über umfangreiche Kapitalmarktkenntnisse sowie über langjährige Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Mergers & Acquisitions.

Mit diesem Kompetenzprofil verstärkt Dr. Paskert das Vorstandsteam der Capital Stage AG in idealer Weise, um die Position der Gesellschaft als einer der größten unabhängigen Stromproduzenten im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa weiter auszubauen und den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens in den kommenden Jahren fortzuführen.

„Wir freuen uns, Dr. Paskert als neuen Vorstandsvorsitzenden der Capital Stage AG gewonnen zu haben. Mit seinem beruflichen Werdegang und Kompetenzprofil bringt er die Expertise mit, um das Wachstum der Gesellschaft gemeinsam mit den beiden Vorständen Holger Götze und Dr. Christoph Husmann sowie dem gesamten Team weiter voranzutreiben“, kommentiert Dr. Manfred Krüper, Aufsichtsratsvorsitzender der Capital Stage AG.

Dr. Dierk Paskert: „Capital Stage ist mit der Fokussierung auf erneuerbare, dezentrale Strukturen im Energiemarkt und seinem daraus resultierenden starken Cash-Flow-Profil bestens positioniert, um die Chancen des sich weiter rasch wandelnden Energiemarktes in führender Rolle wahrzunehmen“.

PM: Capital Stage

Weitere Beiträge: