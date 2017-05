SolarMax veranstaltet Roadshows in Deutschland und der Schweiz

Kostenlose Schulungen für Installateure von Solar- und Speichersystemen

(WK-intern) – Ellzee – Zur Markteinführung der modularen Speicherlösung MaxStorage TP-S führt der Wechselrichterhersteller SolarMax kostenlose Produkt- und Vertriebsschulungen bei Installateuren und Solarfirmen und auf Hausmessen durch.

Das Komplettsystem wird ab Juli ausgeliefert und vereint in einem Gehäuse einen Lithium-Ionen-Batteriespeicher, ein Energiemanagementsystem und einen Wechselrichter.

Nach dem erfolgreichen Start Ende April in der Schweiz ist das SolarMax-Team von Mitte Mai bis Oktober mit dem Roadshowbus in ganz Deutschland unterwegs.

Mit Dummys erklären die SolarMax-Mitarbeiter vor Ort bei ihren Kunden, wie man den Speicher für private Anwendungen schnell und einfach installieren kann. Außerdem erläutern sie die Funktionsweise des Energiemanagementsystems MaxWeb XPN und die technischen Details der Stringwechselrichterserien P, TP, MT und HT. Dazu zählen auch die seit April verfügbaren Modelle 20HT und 25HT mit zwei beziehungsweise vier MPP-Trackern. Tipps und Tricks für die Kundenansprache, die Durchführung eigener Schulungen und den Vertrieb runden die Präsentationen ab.

Vor-Ort-Betreuung für Installateure und Händler

„Wir freuen uns, dass unsere Roadshows so gut angenommen werden“, sagt Pierre Kraus, Geschäftsführer der SolarMax Sales and Service GmbH und ergänzt: „Auf diese Weise stärken wir unser Servicenetzwerk in Deutschland und der Schweiz und setzen einen weiteren Meilenstein in punkto Kundennähe.“

Über die SolarMax-Gruppe

Die SolarMax-Gruppe wurde im Juni 2015 in Ellzee (Bayern) gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt String- und Zentralwechselrichter für netzgekoppelte Solarstromanlagen sowie Zubehör und Lösungen zur Anlagenüberwachung. Hauptgesellschafter ist die RenerVest-Gruppe aus Waldstetten (Bayern).

Die Investmentgesellschaft bringt zehn Jahre Erfahrung aus dem Bereich erneuerbare Energien mit. Neben den Markenrechten und dem Produktionsequipment hat das Unternehmen von der insolventen Sputnik Engineering AG die Warenlager die Online-Portale sowie den Servicestandort in Annaberg-Buchholz (Sachsen) übernommen.

PM: SolarMax Sales and Service GmbH

Bildunterschriften:

Bild 1: SolarMax-Roadshow unterwegs

Bild 2: SolarMax MaxStorage und die Wechselrichter der Serien P und TP

Bild 3: SolarMax Roadshow-Bus unterwegs im Vorarlberg (Schweiz)

Copyright: SolarMax-Gruppe

