Intersolar Europe: MKG Göbel und solidenergie präsentieren patentiertes Freiflächenmontagesystem

Die Solarfirma MKG Göbel präsentiert auf der diesjährigen Fachmesse Intersolar Europe erstmals das neue Freiflächensystem GMS diamond roof.

(WK-intern) – Bei diesem von der solidenergie entwickelten Montagesystem werden die Module auf „Hängematten“ aus Stahl angebracht.

Durch die neue Geometrie der Träger werden die Lasten besser abgeleitet, was die Pfostenzahl pro Megawatt installierter Leistung sogar in Regionen mit sehr viel Schnee halbiert.

Module schweben in 2,5 Metern Höhe

Den Stahlbedarf konnten die Entwickler mit diesem Konzept auf ein Minimum reduzieren, was Kosten spart. Weil die gesamte Modulfläche auf den 2,5 Meter hohen Pfosten schwebt, bleibt unter der Solaranlage viel Platz. Das erleichtert die Wartung und schafft Einsatzbereiche in der Landwirtschaft. „Wir haben die Solarmodule dort geklemmt, wo sie die höchsten Lasten aushalten. Deshalb kann man das System auch in schneereichen Regionen besonders gut einsetzen“, ergänzt Mirko Dudas, Geschäftsführer der solidenergie GmbH.

Wie bei dem von solidenergie entwickelten X-Modul-Prinzip werden die Solarmodule auch bei dem GMS diamond roof in einer gedrehten Mittelstellung angebracht, was eine flachere Konstruktion und damit deutlich mehr Module auf derselben Fläche ermöglicht. Dank dieses Konzepts lassen sich mit dem GMS diamond roof auf einem Hektar Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 1,6 Megawatt errichten. Weil der Schmutz dank der speziellen Neigung über die Modulecken abfließen kann, ist eine optimale Selbstreinigung garantiert. MKG Göbel vertreibt das neue Montagesystem als Exklusivpartner von solidenergie ab sofort europaweit.

MKG Göbel und solidenergie auf der Intersolar Europe

Die Solarfirmen MKG Göbel und solidenergie stellen das neue Freiflächensystem vom 31. Mai bis zum 2. Juni auf der Leitmesse der Solarwirtschaft Intersolar Europe aus. Besucher finden die Unternehmen auf dem Messegelände in München in Halle A4, Standnummer 160.

Über MKG Göbel

MKG Göbel aus Öhringen plant und baut Photovoltaikanlagen auf Industriedächern und Freiflächen. Seit 2004 hat das Unternehmen weltweit Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 850 MWp installiert.

Über solidenergie

Die solidenergie GmbH aus München entwickelt seit 2008 innovative Solartechnologien, darunter „diamond roof“ und „X-Modul“. Das Unternehmen hält Patente in zwölf Ländern.

PM: solidénergie GmbH

Bildunterschrift: Maximaler Stromertrag auf jeder Fläche: das neue Montagesystem GMS diamond roof / Copyright: solidenergie GmbH

Weitere Beiträge: