DONG Energy baut die Betriebsführungszentrale für Nordsee-Offshore-Windparks weiter aus

DONG Energy vergibt Auftrag für Neubau in Norden-Norddeich an Papenburger Bauunternehmen

(WK-intern) – Hamburg/Norddeich. Nach einer Ausschreibung für den Erweiterungsbau von DONG Energy in Norden-Norddeich, hat der Geschäftsbereich für schlüsselfertiges Bauen der Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG auch für den zweiten Bauabschnitt den Zuschlag erhalten.

Das Papenburger Unternehmen wird demnach die Bauarbeiten als Generalunternehmer für den nächsten Gebäudekomplex auf dem insgesamt 30.000 m2 großen Hafengelände der DONG Energy durchführen.

Der Bau dient vor allem der räumlichen Erweiterung der Betriebsführungszentrale.

Von Norddeich aus überwacht und wartet DONG Energy die eigenen Offshore-Windparks in der Nordsee. Mit dem Baubeginn von Borkum Riffgrund 2, im Laufe des Jahres 2017, werden zusätzliche Kapazitäten benötigt, was ausschlaggebender Grund für die Entscheidung über eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes war.

„Wir freuen uns, dass wir nun bald mit den Bauarbeiten an unserem Standort in Norddeich beginnen können. Die Erweiterung zeigt, dass wir auch zukünftig auf Norddeich als Standort setzen werden. Die Entscheidung für den Bau unseres vierten deutschen Offshore-Windparks, Borkum Riffgrund 2, vor der niedersächsischen Küste und das damit einhergehende Bauvorhaben in Norddeich zeigt, wie wichtig der Wirtschaftsfaktor Offshore-Wind für die Region ist.“ sagt Volker Malmen, deutscher Geschäftsführer bei DONG Energy und verantwortlich für den Bereich Offshore-Wind.

Die Bauvorbereitungen für den Neubau sind bereits angelaufen. Mit dem Neubau wird DONG Energy insgesamt etwa 20 Millionen Euro in die gesamte Ertüchtigung und in den Ausbau des Standorts in Norddeich investiert haben.

DONG Energy ist Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie. Bereits seit September 2013 ist das Unternehmen im Norddeicher Hafen ansässig. Mit Borkum Riffgrund 1, Gode Wind 1 und 2 sowie zukünftig Borkum Riffgrund 2 betreut DONG Energy vier Offshore-Windparks von Norddeich aus und produziert grüne Energie für jährlich umgerechnet etwa 1,4 Millionen Haushalte.

