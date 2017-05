In Berlin sind zum 10. Mal die GreenTec Awards verliehen worden.

Das sind die weltweit ‘grünsten’ Projekte zum Schutz der Umwelt.

(WK-intern) – Welches sind die weltweit besten Projekte zum Schutz der Umwelt?

Am Freitagabend sind in Berlin zum zehnten Mal die GreenTec Awards verliehen worden.

In insgesamt 15 Kategorien wurden Projekte ausgezeichnet, die sich für Umwelt- und Ressourcenschutz engagieren und das Thema Green Lifestyle alltagstauglich machen. 650 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Showbiz nahmen an der Gala teil, darunter Dr. Stenkamp, Vorstandsvorsitzender von TÜV Nord, Dr. Hebling vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE und Melody Harris-Jensbach, CEO von Jack Wolfskin. Auch viele prominente Gäste wie NENA, Rea Garvey, Samy Deluxe, Karoline Herfurth, die Band Johnny Hates Jazz, Frida Gold und Sara Nuru kamen auf dem Grünen Teppich der GreenTec Awards zusammen und setzten so ein Zeichen für Green Lifestyle.

“Zum 10-jährigen Jubiläum wünsche ich den GreenTec Awards, dass sie ihre Erfolgsgeschichte weiter fortsetzen! Sie sind ja jetzt schon einer der bedeutendsten Umweltpreise der Welt”, so Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung Messe München.

Die Gala

Moderiert wurde die Gala im ewerk von Annemarie Carpendale und Matthias Killing. Besonderes Highlight der Preisverleihung waren die Live-Pitches der Kategorie Start-up, bei der sich alle drei Nominierten nochmal unter Beweis stellen konnten. Für eine weitere Überraschung sorgte auch die Fashionshow der neuen Kategorie Textiles & Fashion by KUNERT. Die verschiedenen Outfits der drei Nominierten wurden von acht Anwärterinnen der aktuellen Germany’s Next Topmodel-Staffel vorgeführt. Um zu beweisen, dass Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen alltagstauglich ist, zeichneten die Awards auch erstmals in der Kategorie Sport by Jack Wolfskin aus. „In zehn Jahren ist viel passiert. Wir haben immer mehr Unterstützer dazugewonnen, decken immer mehr Lebensbereiche ab, die Resonanz ist gestiegen. Aber die Idee ist noch immer die gleiche. Menschen mit Visionen für unsere Umwelt gehören auf eine Bühne. Mithilfe der Awards ist es uns möglich, genau diese Menschen miteinander zu vernetzen – wie zum Beispiel das Start-up mit dem Großkonzern“, so Marco Voigt, Co-Initiator der Awards.

Für das musikalische Bühnenprogramm sorgten Frida Gold und die britische Band Johnny Hates Jazz. Der Sonderpreis Music ging dieses Jahr an den deutschen Rapper Samy Deluxe und wurde von den GreenTec Awards in Kooperation mit Kategorie-Pate Universal Music benannt. „Wir sind stolz, dir als Symbol für dein Engagement und dein Herzblut, deinen wachen, niemals ruhenden, dauerreflektierenden Geist diese Kugel rüberrollen zu dürfen“, so NENA, die den Award stolz an ihren Kollegen überreichte. „Etwas, was zum Denken anspornt und ich hoffe, das inspiriert mich auch in Zukunft”, so Samy Deluxe. „Wenn es um Nachhaltigkeit geht, sind Denkanstöße etwas sehr Wichtiges in dieser Zeit.” Dem Nachhaltigkeits-Anspruch wurde die Gala auch selbst gerecht: vom Shuttleservice mit einem Audi Q7 e-tron quattro, über die recycelbaren Pressewand der GD: Group, das Akkreditierungs-Zelt von Losberger bis hin zum rein vegetarischen Catering von Berlin Cuisine.

Partnerland Kanada

Anlässlich des zehnten Jubiläums gab es erstmals auch ein Partnerland Kanada, das seit dem Regierungswechsel im Jahr 2015 Klima- und Umweltschutz zu den obersten Prioritäten zählt. Als Repräsentant des Partnerlandes überreichte Stéphane Dion, Designierter Botschafter und Sonderbeauftragter des Premierministers für die EU und Europa, den Award an den Gewinner des Sonderpreises Kanada. “I am honoured because we are dealing with the main challenge of this century, nothing less than balancing economic growth with the capacity of our planet to sustain it”, so Dion bei seiner Laudatio.

Die Preisträger

Die Gewinner wurden bereits zuvor von einer 70-köpfigen Jury, bestehend aus unabhängigen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien, in einer geheimen Wahl bestimmt.

Gewinner in der Kategorie Bauen & Wohnen

Joulia SA mit Joulia-Inline, einer Duschrinne mit Wärmetauschermodul zur Wärmerückgewinnung aus dem Duschabwasser.

Gewinner in der Kategorie Energie

BDI – BioEnergy International mit ihrem Projekt “Die grüne Brauerei – Energie aus Reststoffen”.

Gewinner in der Kategorie Galileo Wissenspreis

Showerloop mit der Wasser- und Energie-Recyclingdusche.

Gewinner in der Kategorie Kommunikation

jugend denkt um.welt e.V., die sich für die weltweite Förderung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung einsetzen.

Gewinner in der Kategorie Lifestyle

Thriving Green mit ihrer ganzheitlichen Anbauweise für die Mikroalge Spirulina.

Gewinner in der Kategorie Mobilität by Schaeffler

iQ Power Licensing, die durch integrierte Elektrolyt-Durchmischung eine doppelte Lebensdauer von Autobatterien ermöglichen.

Gewinner in der Kategorie Recycling und Ressourcen by Veolia

neocomp mit der Verwertung von glasfaserverstärkten Kunststoff-Abfällen.

Gewinner in der Kategorie Reise

Terragon Environmental Technologies, die aus Schiffsabfällen Energie erzeugen.

Gewinner in der Kategorie Sport by Jack Wolfskin

Arndt/Klumpp mit INSTINCT-Sportswear-Kollektionen aus Biostoffen.

Gewinner in der Kategorie Sustainable Development

Mobisol mit ihren dezentralen Solarsystemen für das ländliche Ostafrika.

Gewinner in der Kategorie Textiles & Fashion by KUNERT

Sportsman’s Delight GmbH mit ihrer Outdoor-Bekleidung aus bereits recycelten bzw. recyclebaren Polyester-Materialien..

Gewinner in der Kategorie WWF Galileo Green Youngster Award

Schülerforschungszentrum Nordhessen, das den Einfluss von Handystrahlung auf das Bienensterben untersucht.

Gewinner in der Kategorie Sonderpreis Start-up

CleverShuttle, der innovative, umweltfreundliche und günstige Fahrdienst.

Gewinner in der Kategorie Sonderpreis Kanada

Ballard Power Systems mit Aberdeen Wasserstoffbussen, Europas größter Flotte von Brennstoffzellenbussen.

Gewinner in der Kategorie Sonderpreis Music

Samy Deluxe regt zum Umdenken und zusammen Anpacken an, mit Respekt für einander und für die Umwelt.

PM: GreenTec Awards

Pressebild: GreenTec-Awards

