WindGuard weitet Geschäft in North America aus

WindGuard North America Inc. erweitert Dienstleistungsangebot für den nordamerikanischen Markt

(WK-intern) – Lokale Experten-Teams für Leistungskurvenmessung, Energieertragsermittlungen und Site Assessments

Alexandria (VA)/ Varel – WindGuard North America hat ein lokales Expertenteam für Energieertragsermittlungen und Site Assessments am Standort in Alexandria, Virginia etabliert.

Die Tochter des international renommierten Windenergie-Experten Deutsche WindGuard betreut das Amerikageschäft der Firmengruppe bereits seit 2010.

“Nachdem wir Ende vergangenen Jahres bereits ein Team für Leistungskurvenmessungen in den Vereinigten Staaten etabliert hatten, war die Ergänzung um eine Abteilung für Energieertragsermittlung und Standortgutachten mit Experten vor Ort in den Staaten ein logischer nächster Schritt“, sagt Gerhard Gerdes, CEO der WindGuard North America und Geschäftsführer der Deutschen WindGuard GmbH.

“Wir begegnen damit den Anforderungen unserer amerikanischen Kunden, und werden nun nach und nach lokale Expertenteams für unsere besonders anspruchsvollen Dienstleistungen in unserer Niederlassung etablieren“ ergänzt Axel Albers, „Lokale Teams sorgen für eine effizientere Projektabwicklung und kürzere Reaktionszeiten auf unserer Seite, sodass wir unseren Kunden trotz räumlicher und zeitlicher Distanz weiterhin die gewohnte hohe WindGuard Qualität liefern können.“

WindGuard North America – The Wind Professionals

WindGuard North America, Inc. ist ein U.S. Tochterunternehmen des in Deutschland ansässigen

Windenergie-Experten Deutsche WindGuard GmbH. Im komplexen Energiemarkt steht die Deutsche WindGuard für unabhängige, herstellerneutrale Beratung und umfangreiche wissenschaftliche, technische und operative Leistungen. Wir arbeiten für Unternehmen, Investoren oder öffentliche Institutionen, die Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien als Kraftwerke definieren. Auf der Basis eines ganzheitlichen Netzwerks mit wissenschaftlichem Kern und 150 erfahrenen Spezialisten dehnt sich das WindGuard-Universum kontinuierlich aus und begründet eine weltweit führende Position, aus der heraus wir Projekte jeder Größenordnung zuverlässig betreuen. Onshore. Offshore. Weltweit.

