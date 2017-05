Heizen mit Wärmepumpe und Solarstrom – gut für Klima und Geldbeutel

NRW-Marktinitiativen Wärmepumpen und Photovoltaik live am Samstag in Köln

(WK-intern) – Düsseldorf. Für immer mehr Eigenheimbesitzer ist eine Solarstrom-Anlage auf dem eigenen Dach und eine Wärmepumpe im Keller zur Nutzung der Umweltwärme eine interessante Investition.

Einerseits ist es ihnen wichtig, einen eigenen kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Andererseits machen sie sich als Stromerzeuger sowie Wärmeerzeuger unabhängiger von steigenden Energiepreisen.

Die EnergieAgentur.NRW ist auch im Frühjahr 2017 mit ihren beiden landesweiten Marktinitiativen Wärmepumpen-Marktplatz NRW sowie Photovoltaik NRW und mit Partnerunternehmen auf Tour in zwei großen Einkaufszentren des Landes – diesmal im Rheinland. Interessierte können sich vor Ort kompetent beraten lassen.

www.energieagentur.nrw/waermepumpen und

www.energieagentur.nrw/solarenergie/photovoltaik-nrw/

Folgende Termine stehen fest – jeweils von 10 bis 20 Uhr:

Samstag, den 13.5. im Rhein-Center Köln-Weiden und am

Samstag, den 20.5. in Neuss im Rheinpark-Center.

Ansprechpartner: Sven Kersten; EnergieAgentur.NRW; Mobil: (0160) 97281056

Im Jahr 2016 wurden bundesweit durch etwa 1,6 Mio. Photovoltaik-Anlagen mit rund 40.800 Megawattpeak (MWp) Leistungsstärke ca. 38 Mrd. kWh klimafreundlicher Strom erzeugt. Damit trug Photovoltaik einen Anteil von ca. 6 % zur deutschen Stromerzeugung bei. Die etwa 238.000 Anlagen in NRW hatten eine Leistung von mehr als 4.400 MWp. Damit liegt NRW bundesweit hinter Bayern und Baden-Württemberg auf Platz 3.

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 13.300 Wärmepumpen neu installiert worden, sodass mittlerweile über 150.000 Gebäude in NRW mit Wärmepumpen beheizt werden. Bundesweit sind es 750.000. Neben der Nutzung der Erdwärme mithilfe von Sonden oder Flächenkollektoren, haben sich in letzter Zeit Luft/Wasser-Wärmepumpen in der Heizungssanierung durchgesetzt. Wird dann noch eine Photovoltaikanlage installiert, können 30 bis 50 % des benötigten Stroms für den Betrieb der Wärmepumpe selber produziert und direkt verbraucht werden.

Weitere Informationen zu den Terminen, der Technik und zur Förderung im Internet unter :

PM: EnergieAgentur.NRW GmbH

