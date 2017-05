WKN verkauft Windpark Kirchengel an Investorengruppe

Baubeginn des thüringischen Projektes bereits erfolgt

(WK-intern) – Der Husumer Windpark-Projektierer WKN AG hat das thüringische Windenergieprojekt Kirchengel komplett an die Centraplan GmbH sowie einige private Investoren unter der Beratung des Schweizer Spezialisten für Erneuerbare Energien, die re:cap global investors ag, verkauft.

Zwei der insgesamt drei Windenergieanlagen vom Typ Vestas V112 mit jeweils 3,3 Megawatt Nennleistung waren bereits zum Jahresende 2016 veräußert worden, während die dritte Anlage nun ebenfalls an die Investorengruppe verkauft wurde.

Der Baubeginn des Windparks mit einer Gesamtleistung von 9,9 Megawatt ist bereits erfolgt. Die Anlagen werden jeweils auf einer Nabenhöhe von 140 Metern errichtet und befinden sich in direkter Nachbarschaft zu dem bereits in 2016 in Betrieb genommenen WKN-Windpark Westerengel. Alle Anlagen sollen im Sommer 2017 in Betrieb genommen werden. WKN errichtet den Windpark schlüsselfertig und übernimmt nach dessen Inbetriebnahme innerhalb der Unternehmensgruppe auch die technische und kaufmännische Betriebsführung. Die Genehmigung des kompletten Windparks war Ende 2016 erfolgt.

„Für WKN ist Windpark Kirchengel eine weitere Bestätigung unserer Arbeit im Bundesland Thüringen“, so WKN-Vorstand Roland Stanze. Das zur PNE WIND-Gruppe gehörende Husumer Unternehmen unterhält neben seinen internationalen Vertretungen auch ein Landesbüro im thüringischen Bad Langensalza. Seit 2016 ist WKN Träger des Siegels „Faire Windenergie“ der Servicestelle Windenergie der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA). „Thüringen ist für unser Unternehmen ein sehr wichtiges Bundesland, in dem wir im Sinne einer höheren Wertschöpfung vor Ort verstärkt auch Bürgerbeteiligung erreichen wollen“, so Stanze weiter.

