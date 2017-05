8.2 Consulting AG erneut als „Beste Berater“ für Energie & Umwelt im On- und Offshore Windbereich ausgezeichnet

Die 8.2 Consulting AG reiht sich bei der größten Consulting-Umfrage Deutschlands zum vierten Mal in Folge bei den besten Beratungsunternehmen des Landes in der Rubrik Energie & Umwelt ein.

(WK-intern) – Die Studie wird seit 2014 erhoben und ist ein Gemeinschaftsprojekt des Wirtschaftsmagazins brand eins Wissen und des Statistikportals Statista.

Mit dem Ziel Markttransparenz zu schaffen werden die Fähigkeiten, Stärken und Entwicklungen von Unternehmen und Branchen analysiert.

Die Listenplätze ergeben sich aus einer Online-Umfrage von Beratern und Klienten. So haben in diesem Jahr circa 1.800 Beratungsunternehmen und 1.500 Führungskräfte ihre Bewertungen und Empfehlungen abgegeben und damit 297 aus rund 16.000 Beratungsunternehmen in Deutschland auf die Bestenliste gewählt.

„Wir freuen uns sehr über die wiederholte Auszeichnung und sehen darin eine Bestätigung, dass der von uns eingeschlagene Kurs der richtige ist“, sagt Charles Dugué, Vorstand der 8.2 Consulting AG. Er erklärt: „Die langjährig gesammelte praktische Erfahrung von zahlreichen Prüfungen und Inspektionen fließt in unsere Beratungen mit ein. Unsere Kunden profitieren so von Leistungen, die auf fundiertem Wissen basieren“.

Die 8.2 Consulting AG, gegründet im Jahr 2006, ist ein unabhängiger Berater auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien. Sie ist auf technische Beratungsdienstleistungen und Prüfungen im Bereich On- und Offshore Wind, Netzintegration und BHKWs spezialisiert.

PM: 8.2 Consulting AG

Pressebild: Urkunde: 8.2 Consulting AG erneut als „Beste Berater“ ausgezeichnet

Weitere Beiträge: