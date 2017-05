Wasserkraft in der Schweiz stieg gegenüber dem Vorjahr um 89 GWh/a

Die erwartete Energieproduktion stieg gegenüber dem Vorjahr um 89 GWh/a auf 36’264 GWh/a (Vorjahr: 36’175 GWh/a). Die Zunahme der erwarteten Energieproduktion entspricht in etwa dem Mittelwert der letzten 10 Jahre (88,3 GWh/a). Die Wasserkraft hat auf der Basis der mittleren Produktionserwartung einen Anteil von rund 56% an der Stromproduktion in der Schweiz. Die Kantone mit der grössten Produktionserwartung sind Wallis mit 9’702 GWh/a (26,7%), Graubünden mit 7’928 GWh/a (21,8%), Tessin mit 3’547 GWh/a (9,8%) und Bern 3’310 GWh/a (9,1%).

Storymap «Die bedeutendsten Wasserkraftanlagen der Schweiz»

Mit Wasserkraft werden rund 56 % des inländischen Stroms erzeugt. Mit der neuen Storymap des BFE wird die Statistik der Wasserkraft auf spielerische Art zugänglich gemacht. Sie visualisiert die Wasserkraftanlagen mit einer Leistung grösser als 300 kW gemäss ihrer Bedeutung für die Stromproduktion und zeigt, wo sie sich befinden und durch welche Zuflüsse sie gespeist werden.

Quelle: BFE

