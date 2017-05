Thüringens erste E-LadeLounge bei maxx-solar & energie in Waltershausen eröffnet

Laden-Tagen-Erleben

(WK-intern) – Ab sofort können Kunden von maxx-solar sowie Besucher und Reisende in Waltershausen eine Elektrotankstelle der besonderen Art nutzen und genießen:

Umweltministerin Anja Siegesmund eröffnet am 28.04.2017 die erste E-LadeLounge in Thüringen mit integrierter schnellladender E-Tankstelle. Was aber genau verbirgt sich hinter dem neuen Konzept?

Seitdem ein Tesla Model S im Unternehmen läuft, hat sich einiges in der Beurteilung von Ladekonzepten bei maxx-solar geändert. Besonders die richtige Kommunikation liegt Gründer und CEO Dieter Ortmann am Herzen. Es nützen die besten und teuersten Ladestationen nichts, wenn man sie nicht findet, wenn man diese nicht „gerne“ nutzt, weil das Ambiente nicht stimmt oder man seinen Kaffee während des Ladens an durchschnittlichen Rasthöfen im Auto trinkt. Als besonders wichtig beurteilt maxx-solar, dass man da, wo man was zu tun hat, auch Laden kann. Dadurch kann man unnötige Wartezeiten während des Ladevorgangs sinnvoll nutzen.

Die E-LadeLounge lädt Durchreisende in absoluter Autobahnnähe zum kurzweiligen Verweilen in „chilliger“ Atmosphäre mit kostenfreiem High Speed Internet, exzellentem, regionalem Kaffee und vielen Informationsmöglichkeiten während des Ladevorgangs ein. Das eigentliche Konzept ist aber erst während der Bauphase entstanden: eine E-BusinessLounge. Moderne Firmen, die E-Autos in Ihrer Flotte haben, werden zunehmend nach Lokalitäten suchen, wo man sich zu Geschäftszwecken treffen und Laden kann – beides ist in Waltershausen möglich!

maxx-solar stellt das Angebot für Elektrisierende Meetings vor:

Thüringens erste E-LadeLounge für Elektroautos bietet Ihnen in einem modernen Umfeld Zeit und Raum für externe Meetings, Schulungen und Besprechungen.

Die Besucher haben die Möglichkeit bis zu drei Elektroautos während des Aufenthalts gleichzeitig zu laden. Wer es eilig hat, kann auch mit der aktuell maximal möglichen AC-Ladeleistung von 22 kW laden.

Das bietet Ihnen die maxx-E-LadeLounge:

einen modernen Meeting-/Schulungsraum für ca. 30 Personen und die Lounge als Besprechungsraum für ca. 6 Personen

kostenfreies, schnelles Glasfaser-Internet,

Möglichkeiten der Information über die neuen Entwicklungen rund um das Thema Solar, e-mobility sowie Impulsvorträge hierzu.

Ab Sommer Talent-Insigths-Training

hochauflösender Beamer (ideal für Excel) mit extra großer, brillanter Leinwand, Präsentationswänden, Denkwerkstatt

regionaler Premium Kaffeegenuss von „Kaffee-SUST“ aus Gotha, nachhaltiges Catering auf Wunsch

Das Highlight ist das maxx-e-mobiliy-event. Wir organisieren für Sie eine spannende E-Auto-Rallye und Testfahrten mit Tesla und anderen aktuellen E-Autos. Das „Tesla-Lachen“ beim Beschleunigen ist den Teilnehmern garantiert! 😉

„Tesla-Shuttle“ vom Bahnhof oder der Thüringer Waldbahn

Machen Sie Ihr Meeting zum Live Erlebnis! Schluss mit Langeweile und Eintönigkeit!

E-LadeLounge

maxx-solar & energie GmbH & Co. KG

Eisenacher Landstrasse 26

99880 Waltershausen

carolin.allmrodt@maxx-solar.de

www.maxx-solar.de

PM: maxx | solar & energie GmbH & Co. KG

Pressebild: © 2017 maxx | solar & energie GmbH & Co. KG

