Kuhn Schweiz AG baut den weltweit grössten, batterie-betriebenen Muldenkipper

Weltweit grösstes Elektrofahrzeug

(WK-intern) – Die Lithium Storage GmbH baut zusammen mit Kuhn Schweiz AG den weltweit grössten, batterie-betriebenen Muldenkipper.

Im März 2015 wurde mit der Planung begonnen und ab Februar 2016 wird der erste „E-Dumper“ realisiert.

Die Fertigstellung des E-Dumpers ist für Dezember 2016 vorgesehen. Die technischen Daten sind gleich gut oder besser als die Dieselversion.

Chassis: Komatsu 605-7, 110t Gesamtgewicht

Antrieb: Synchron Elektromotor, 590kW (800 PS) Dauerleistung, bis 9‘500Nm Drehmoment

Batterie: 600kWh Lithium-Ionen

Das Fahrzeug ist nicht nur das weltweit grösste Elektrofahrzeug, es hat auch die grösste Batterie (600kWh) die je in ein Fahrzeug eingebaut wurde. Als Vergleich verbraucht ein Dieselfahrzeug pro Jahr im Betrieb je nach Einsatz 50‘000 bis 100‘000 Liter Diesel und stösst 131 bis 262 Tonnen CO2 aus. Die Einsparung ist rekordverdächtig, noch nie konnte bei einem einzelnen Elektrofahrzeug so viel CO2 eingespart werden.

Als weiteres Highlight kann der E-Dumper als Plusenergie Fahrzeug betrieben werden. Beim Betrieb wird gleichzeitig CO2 freier Strom erzeugt. Ist der Materialabbau und die Beladung des E-Dumpers höher als der Ablad. Die Bergfahrt ist dann mit 45t (Leergewicht), die Talfahrt voll beladen mit 110 Tonnen. In der Summe wird bei der Talfahrt mehr Energie erzeugt als für die Bergfahrt benötigt wird. So wird als Nebenprodukt CO2 freier Strom erzeugt.

Über Lithium Storage:

Lithium Storage GmbH beliefert Kunden in ganz Europa seit 2010 mit hochwertigen Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Batterien. Unser Know-How umfasst die Elektromobilität – vom Zustellfahrzeug der Post bis zum 18t-LKW, vom Elektroboot bis zum Hybrid-Segelschiff, sowie Energiespeicheranwendungen – Gridstorage, Solar- und Inselsystemen. Hierbei reicht unser Angebot von Ladegeräten über Automotive-Kompatiblen Batterie-Management-Systemen und voll umfänglich IP67 geschützten Batterieblöcken für Marine Anwendungen, bis hin zu massgeschneiderten Lösungen vom Prototypen bis zur Marktreife. Die Batteriezellen zeichnen sich durch ihre hohe Speicherkapazität in einem weiten Temperaturbereich (-0°C bis +55°C), hoher Zuverlässigkeit und Sicherheit aus. Durch die umfangreiche Zusammenarbeit mit Batteriezellenherstellern -Hauptsächlich CALB und SINOPOLY (China) – ermöglichen wir innovative Kundenlösungen und technologische Verbesserungen.

Über Kuhn Schweiz AG:

KUHN Schweiz AG bildet Teil der KUHN-Gruppe, die in zehn europäischen Ländern mit über 1300 Mitarbeitern in den Bereichen Baumaschinen, Ladetechnik und Werkzeugmaschinenbau eine führende Rolle hat. Das Haupttätigkeitsfeld von KUHN Schweiz AG ist der Handel mit Baumaschinen mit den Kernkompetenzen in der kundennahen Beratung und massgeschneiderten Betreuung unterschiedlicher Kundensegmente. Die verschiedenen Teilmärkte (Erdbewegung, Materialumschlag, Materialaufbereitung) bearbeitet KUHN Schweiz mit einem auf die verschiedenen Kundenprofile spezialisierten Team von Fachpersonal. Dank dem Fokus auf technologischen Fortschritt gelingt es der KUHN Schweiz AG und der von ihr vertretenen Produkten, künftige technische Entwicklungen mitzuprägen, sei es mit intelligenter Maschinensteuerung, welche die semi-autonome Bedienung von Baumaschinen ermöglicht (iMC – intelligent machine control), sei es mit satellitenüberwachtem Maschinenpark (Komtrax) oder mit Hydraulikbaggern, die sich eines hybriden Antriebs bestehend aus einer Kombination von Elektro- und Dieselmotor bedienen: KUHN Schweiz AG und ihre Partner sind immer vorne dabei. In dieses Bestreben, technologischen Wandel mitzugestalten, fügt sich die Zusammenarbeit mit der Firma Lithium Storage ein. Gemeinsam wird ein innovatives, revolutionäres Projekt der Umrüstung von Diesel- auf reinen Elektroantrieb angegangen, das neue Massstäbe des ökologischen und wirtschaftlichen Maschinenbetriebs setzt.

PM: Kuhn Schweiz AG

