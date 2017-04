Kooperation von TenneT und CLENS ermöglicht effizientere Nutzung der erneuerbaren Energien

Im Rahmen der Kooperation stellt CLENS TenneT Echtzeitdaten aus Windanlagen mit einer installierten Leistung von über 800 MW zur Verfügung.

(WK-intern) – Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT und der Energiedienstleister Clean Energy Sourcing (CLENS) arbeiten bei der Nutzung von Winderzeugungsdaten zusammen.

Mithilfe der durch CLENS zur Verfügung gestellten Daten zur Ist- und prognostizierten Erzeugung aus Windanlagen wird TenneT das Engpassmanagement weiter optimieren. Die Kooperation wirkt sich positiv auf die Stromkosten und die Systemintegration der Erneuerbaren Energien aus.

Leipzig, Bayreuth. In Zeiten hoher Stromeinspeisung kommt es in Deutschland aufgrund zu geringer Netzkapazitäten und eines noch immer zu inflexiblen Energiesystems zu punktuellen Überlastungen des Stromnetzes. Insbesondere in Schleswig-Holstein, das den nördlichen Teil der TenneT Regelzone darstellt, muss der Übertragungsnetzbetreiber an windstarken Tagen häufig stabilisierende Netzeingriffe durchführen, um eine Überlastung einzelner Netzelemente zu verhindern. Beim sogenannten Einspeisemanagement wird die Einspeiseleistung von Windkraftanlagen reduziert und somit Überlastungen im Übertragungsnetz vermieden. Durch das Einspeisemanagement geht nicht nur wertvoller Grünstrom verloren, es entstehen aufgrund von Entschädigungszahlungen zudem Kosten, die sich über die Netzentgelte auf den Strompreis auswirken.

Es ist daher das Anliegen von TenneT und CLENS, das Engpassmanagement in der Region gemeinsam effizienter zu gestalten. CLENS ist als Direktvermarkter für zahlreiche Windenergieanlagen tätig und verfügt daher über anlagenspezifische Informationen zur Ist- und prognostizierten Stromeinspeisung sowie zur Umsetzung von Einspeisemanagement-Maßnahmen. Diese Daten zur tatsächlichen und möglichen Erzeugung wird CLENS zukünftig online für TenneT bereitstellen. Sie helfen TenneT in zweierlei Hinsicht: Das Unternehmen kann zum einen besser einschätzen, mit welcher Leistung die Windkraftanlagen ohne Reduktion einspeisen würden und zum anderen mit welcher Leistung die Windkraftanlagen nach Beendigung des Einspeisemanagements die entsprechenden Netzknoten wieder belasten werden.

„Mit dem stetig wachsenden Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung werden zeitnahe Daten zur Erzeugung von Erneuerbaren immer wichtiger. Wir können durch die digitale Datennutzung die Einspeisung der Windkraftanlagen noch genauer auf die Netzerfordernisse abstimmen und erreichen somit, dass wir das Stromnetz auch mit einem wachsenden Anteil an fluktuierendem Grünstrom sicher und wirtschaftlich betreiben“, sagt Urban Keussen, Vorsitzender der Geschäftsführung der TenneT TSO GmbH. „Die enge Zusammenarbeit von TenneT und CLENS sehen wir als wichtigen Meilenstein der Digitalisierung der Energiewirtschaft“, so Keussen und fügte hinzu: „Transparenz und Prognose zu Erzeugungsdaten auf allen Spannungsebenen helfen, das Übertragungsnetz sicher und wirtschaftlich zu betreiben.“

„Für CLENS ist es ein zentrales Anliegen, die Flexibilisierung des Energiesystems in Europa mithilfe unserer Dienstleistungen und unseres Knowhows voranzutreiben. Über unser virtuelles Kraftwerk, das auf der eigenentwickelten Systemplattform EC24 basiert, steuern wir deutschlandweit flexible Erzeuger, Verbraucher und Speicher entsprechend den aktuellen und prognostizierten Marktpreisen auf den Kurzfrist- und Regelenergiemärkten sowie den Anlagen-Livedaten“, so Daniel Hölder, Leiter Energiepolitik und Kommunikation bei CLENS. „Die Anlagen-Livedaten und Einspeiseprognosen liegen uns durchgehend vor. Durch den Austausch der Daten mit TenneT stärken wir die Systemsicherheit, senken die Energiekosten und zeigen, dass wir die Integration der Erneuerbaren bereits heute erfolgreich umsetzen!“

Über die Unternehmen:

Clean Energy Sourcing (CLENS) ist seit Jahren eine treibende Kraft der deutschen Energiewende und seit 2016 eine 100prozentige Tochter der Innowatio aus Bergamo. CLENS erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von knapp 500 Mio. Euro, basierend auf den Standbeinen Stromversorgung (11 Milliarden Kilowattstunden), Direktvermarktung (2.700 Megawatt) und der flexiblen Vermarktung steuerbarer Erzeuger, Verbraucher und Stromspeicher. Die Innowatio Gruppe mit derzeit 250 Mitarbeitern hat ihre Standorte in Bergamo, Leipzig, Frank-furt a. M. und Buenos Aires.

TenneT ist ein führender europäischer Übertragungsnetzbetreiber. Mit mehr als 22.000 Ki-lometern Hoch- und Höchstspannungsleitungen bieten wir 41 Millionen Endverbrauchern in den Niederlanden und Deutschland rund um die Uhr eine zuverlässige und sichere Stromversorgung. TenneT ist einer der größten europäischen Investoren in nationale und grenzübergreifende Energieinfrastruktur an Land und auf See. Mit über 3.000 Mitarbeitern bringen wir die Integration des nordwesteuropäischen Strommarktes voran und ermöglichen die Energiewende in Deutschland und Europa.

