Powerball Notstrombox in Serienproduktion – Auslieferung ab sofort

Entwicklung der Notstrombox abgeschlossen, Bestellungen werden ab sofort entgegengenommen.

(WK-intern) – 100 % Sorglos-Paket bei Stromausfall.

Powerball Notstrombox garantiert automatische Netztrennung von Gebäuden und Inselbetrieb bei Netzausfall und automatische Netzaufschaltung wenn Netzstrom wieder zur Verfügung steht.

Im Februar berichteten wir über Test und Entwicklung der neuen Notstrombox des Schweizer Speicherherstellers Powerball-Systems AG aus Solothurn.

Jetzt meldet der Hersteller, dass die Notstrombox in der Serienproduktion ist und ab sofort bestellt werden kann.

Die erste Notstrombox arbeitet seit vergangener Woche bei einem Powerball Besitzer in der Zentralschweiz, der seit längerem einen 24 Kilowattstunden Powerball Systemspeicher betreibt. Auch in der Schweiz gibt es Stromausfälle.

Die neue Powerball Notstrombox trennt bei Stromausfall selbstständig das ganze Gebäude vom Netz und betreibt es im Inselbetrieb weiter. Liefert das öffentliche Netz wieder Strom, schaltet die Powerball Notstrombox das Gebäude automatisch wieder auf das Netz.

Der Betreiber installiert sich mit der Powerball Notstrombox in Verbindung mit Powerball-Systemspeichern ein 100 Prozent Sorglos-Paket für kurzen und langen Stromausfall. Ein menschliches Eingreifen ist nicht notwendig.

Über die Powerball-Systems AG

Die Powerball Systems AG ist Anbieter von Systemlösungen für Erneuerbare Energien in Kombination mit Energiespeichern aus eigener Produktion. Neben der hohen Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems können die Powerball Energiespeicher schon heute ohne staatliche Förderung wirtschaftlich betrieben werden und auch noch Jahre nach der Installation des ersten Systems an die Bedürfnisse der Kunden im Bereich von 3 bis 96 Kilowattstunden angepasst werden. Gegründet hat das Unternehmen der deutsche Elektrotechnikingenieur Mathias Grässl im Jahr 2016 in Solothurn in der Schweiz um einen sicheren, zuverlässigen und einfach zu installierenden Stromspeicher zu einem konkurrenzfähigen Preis im internationalen Markt zu platzieren. Markenzeichen des Unternehmens ist die kleinste Speichereinheit, die rund wie ein Ball und voller Energie der Powerball Systems AG ihren Namen gegeben hat.

PM: Powerball-Systems AG

Pressebild: Powerball

Weitere Beiträge: