Innovation: Das neue Multitalent auf dem Stromerzeugungsmarkt kommt aus Bempflingen

Der neue Generator ESE 1307 IT/TN der Endress Elektrogerätebau GmbH

(WK-intern) – Marktführer stattet mobile Stromerzeuger mit innovativer Technologie aus Bempflingen – „Zu jeder Zeit einsatzbereit und Energie trotz Stromausfall!“

So könnte der innovative ESE 1307 IT/TN mit Gebäudeeinspeisung von der Firma Endress beschrieben werden.

Der Generator des schwäbischen Unternehmens kommt nicht nur mobil zum Einsatz, Endress bietet als einziger deutscher Hersteller die Möglichkeit, tragbare DIN Stromerzeuger mit einer IT/TN Umschaltung – für die Einspeisung in Gebäude, zum Beispiel bei Stromausfall oder sogar im Katastrophenfall – auszustatten. Mithilfe der innovativen Technologie bietet der Generator einen Gegenstecker zur Hauseinspeisung, bei dem die Umstellung vom Generator auf die Notstromversorgung durch den Anwender selbst durchgeführt werden kann; schnell und kostengünstig ohne externe Hilfe.

Für die verschiedenen Einsatzbereiche und Anforderungen des Stromerzeugers stehen individuell bestellbare Sonderausstattungen, wie zum Beispiel das ECOtronic System zur Verfügung, welches je nach Energiebedarf die Drehzahl des Motors und damit auch die Lautstärke automatisch reguliert, und gleichzeitig durch den gezielten Verbrauch Kosten einspart.

Im neuen Showroom bei Endress Elektrogerätebau in Bempflingen können Sie den ESE 1307 IT/TN hautnah erleben und weitere Informationen direkt durch das eigene BOS TEAM vor Ort erhalten.

Über ENDRESS Elektrogerätebau GmbH

Mit Produktion und Entwicklung in Deutschland bringt ENDRESS seit 1914 echte Power auf internationale Märkte.

Als führender Hersteller seiner Branche überzeugt das Unternehmen aus Bempflingen mit mobilen und stationären Stromerzeugern. In den Produktlinien kanalisieren sich technische Leistung, ambitionierte Weiterentwicklung und leidenschaftlich gelebte Qualität zu hochausgereiften Lösungen, deren Anwendungsfreundlichkeit sich täglich aufs Neue beweist.

In Zusammenarbeit mit REFU Elektronik und KIRSCH innerhalb der PRETTL Unternehmensgruppe bietet ENDRESS die gesamte Wertschöpfungskette im Hybridenergiesektor an, um das Optimum für Ihre Anwendungsbereiche zu finden. Von Stromerzeugern über Leistungselektronik mit Photovoltaik und Speicher-Wechselrichter – auf Anfrage erhalten Sie alles aus einer Quelle.

PM: Endress Elektrogerätebau GmbH

Pressebild: ESE_1307_Produktbild

Fotocredit: Endress Elektrogerätebau GmbH

