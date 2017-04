Batteriespeicherhersteller Tesvolt baut internationalen Vertrieb aus

Michael Geib wird Vice President Global Sales

(WK-intern) – Ab dem 1. Juni 2017 wird Michael Geib, 48, als Vice President Global Sales den internationalen Vertrieb des Batteriespeicherherstellers TESVOLT ausbauen.

Auf dem neu geschaffenen Posten wird Geib, der seit mehr als 13 Jahren in der Energiebranche tätig ist, neue Distributionswege für die Lithium-Ionen-Speicher des Wittenberger Unternehmens erschließen.

TESVOLT baut damit das internationale Geschäft aus, das sich vor allem auf den Gewerbebereich, aber auch auf Offgrid-Anwendungen stützt.

Neue Chancen auf internationalen Märkten

„Wir freuen uns darauf, die konsequente Internationalisierung unseres Vertriebs weiter auszubauen. Mit Michael Geib konnten wir dafür einen echten Experten gewinnen, der unseren weltweit eingeschlagenen Erfolgskurs fortführen wird. “, sagt Daniel Hannemann, kaufmännischer Geschäftsführer von TESVOLT. Zudem konnte TESVOLT Bernd Malorny, den ehemaligen CEO von Osram in Malaysia, für den Ausbau des Vertriebs gewinnen.

Michal Geib kommt von Sunfire, wo er zwei Jahre lang für die Strukturierung des internationalen Vertriebs verantwortlich war. Zuvor hat er bei Q-Cells das Vertriebsmodell erfolgreich umgewandelt und in seiner Zeit beim Unternehmen die Markenbekanntschaft signifikant gesteigert. „Michael Geib hat die Erneuerbaren-Branche in Deutschland seit ihren Kindertagen begleitet und ist jetzt bereit für die nächste Herausforderung – den Batteriemarkt“, so Hannemann.

Ein Brancheninsider für den weltweiten Vertrieb von Batteriespeichern

TESVOLT hat im März seine neue Hochvoltbatterie vorgestellt, die über einen neuen Sicherheitsstandard verfügt und eine kalendarische Lebensdauer von 30 Jahren aufweist. Die vom Unternehmen selbst entwickelte Active Battery Optimizer Technologie balanciert die Ladeströme zwischen den Zellen und den Batteriemodulen aktiv aus. So erreichen die Batteriespeicher einen Wirkungsgrad von 98 Prozent.

„Mit seinem Batteriemanagementsystem bietet TESVOLT eine einzigartige Technologie. Das Produkt ist ausgereift, komplett zertifiziert und liegt auf dem Silbertablett – denn der Bedarf an Energiespeichern ist weltweit groß und wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Nun werden wir gemeinsam neue Märkte für die Distribution außerhalb Europas erschließen – ein Projekt, auf das ich mich schon sehr freue“, so Geib.

Über TESVOLT

TESVOLT hat sich auf Batteriespeicher für Gewerbebetriebe spezialisiert. Das innovative Unternehmen aus Lutherstadt Wittenberg produziert Stromspeicher mit den modernsten Batteriezellen: prismatische Lithiumzellen von Samsung SDI auf Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide-Basis. TESVOLT Speicher funktionieren mit Niederspannung ebenso wie mit Hochspannung und können an alle Energieerzeuger angeschlossen werden: Sonne, Wind, Wasser, Biogas und Blockheizkraft – On-Grid ebenso wie Off-Grid. Alle TESVOLT Speicher werden in einer eigenen Fertigungsanlage in Deutschland produziert.

Für sein Batteriemanagementsystem wurde TESVOLT mit dem Hugo-Junkers-Preis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

PM: TESVOLT

(Bildquelle: Tesvolt)

Neuer Lithiumspeicher TS: Der Allrounder fürs Gewerbe

Weitere Beiträge: