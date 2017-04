Sechste ” Tour de Flens ” am Samstag, dem 29.April

Die CO2-neutrale Rundfahrt um den Fjord der Ideen

noch 6 Tage bis zur sechsten Tour de Flens, das Programm der Tour und des E-Mobilitätsmarktes beim CITTI PARK steht.

Mehr als 30 E-Fahrzeug-Anmeldungen aus Dänemark und Deutschland und darüberhinaus von weiteren Mitfahrern sind bereits eingegangen.

So werden beim Start in Sonderborg die (Ober-)Bürgermeister von Sonderborg und Flensburg (Simone Lange), der Energiewendeminister Robert Habeck und der Direktor von “Project Zero, Peter Ratje erwartet.

Wir spüren überall, bei Hotels, Kommunen und Privaten, dass nun endlich das Interesse an Elektromobilität und Ladesäulen zu konkretem Handeln-Wollen führt! Die Pioniere sind nun gefragt, um zu weitsichtigen Entscheidungen beizutragen und richtige Weichen etwa bei barrierefreien Ladesäulen stellen zu helfen. Deshalnb wollen wir verstärkt interessierte Entscheidungsträger zum Mitfahren und Fachsimpeln einladen!

Mehrere neue und spannende Stopps bietet die diesjährige Tour aber auch für Insider: wie funktioniert die Solar-Fernwärme-Genossenschaft Padborg mit Hunderten Kollektoren und eigenem Heißwassersilo?

Wer kennt die neue Photovoltaik-Großanlage auf der ehemaligen Mülldeponie in Glücksburg? So schnell wie nie waren die E-Fahrzeug-Aussteller-Standplätze beim CITTI Park belegt – wer geht auf dem deutschen Elektrofahrzeugmarkt nun in die Offensive?

Was sind die Empfehlungen der soeben fertiggestellten Machbarkeitsstudie zu Ladeinfrastruktur an der Flensburger Förde?

Elektromobilität und/oder Wasserstoff? Die Auftakt-Tagung am Freitag 28.04. gibt Antworten.

Mehr als dreißig Fahrzeuge von zehn Herstellern sind dabei, vom elektrischen Renault Zoe über VW, Mercedes, Nissan, BWW bis Porsche 911, von Twike bis Tesla werden Mitfahrgelegenheiten angeboten!

Los geht´s !

mit emobilen Grüßen

TdF -Programm

Freitag, 28. April

09:00- 12:00 Tagung E-Mobilität CITTI-PARK Flensburg Klimapakt Flensburg

Samstag, 29.April: Tour de Flens

Auftakt bei Sonderborg Forsyning , Elholm, Ellegårdsvej 8

ab 8 :00 Möglichkeit zum Laden ;

ab 9:00 Registrierung, Kaffee und Morgenmad

verkaufsoffen: Autohaus Renault

09:45 Begrüßung: Lars Riemann/Iben Nielsen (Sønderborg Forsyning), Erik Lauritzen (Bürgermeister Sonderborg)

Simone Lange (OB Flensburg), Robert Habeck (EnergiewendeministerSH), Peter Ratje, Project Zero

Werner Kiwitt, artefact Tour de Flens-Song Richardt Nielsen, www.Rich-art.dk

10:30 Start der el-biler

“Umweg” im Konvoi durch Sonderborgs Innenstadt nach Dybbel

10:55 Stop in Dybbel, Besuch historische Windmühle mit Kurzführung

11:30 Weiterfahrt über Broager und Egernsund nach Sonderhav

12:10 Stärkung bei Annie´s Nachfolgern in Sonderhav

12:35 Weiterfahrt über Krusau – Padborgvej – Östre Viaduktvej

13:00 Besuch der Padborg Fjernvarme Visherredsvej : Solarthermie-Großanlage mit Führung (Bjarne Hermansen)

13:45 Weiterfahrt über Ochsenweg nach Flensburg zum CITTI PARK und Flensburger E-Mobilitätsmarkt

14:00 Begrüßung durch BM Brüggemann, Vorstellung der Akteure und Fahrzeuge, Angebot von Probefahrten

Tour de Flens-Song Richardt Nielsen

15:20 Abfahrt nach Glücksburg zur PV-Anlage Bahnhofstraße/Bauhof

15:45 Begrüßung und Kurzführung durch NN, Enerparc/W.Kiwitt

16:30 Ankunft artefact Aufladen der Akkus, Kurzführung Zentrum für nachhaltige Entwicklung Werner Kiwitt

17:00 Grillen und Flens…

19:00 Abschluss oder Weiterfeiern

Sonntag, 30. April

13:00-18:00 E-Mobilitätsmarkt beim CITTI PARK und Probefahrten

