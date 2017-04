Die Unternehmensflotte auf E-Mobility umstellen

GP JOULE zeigt mit CONNECT smarte Mobilitätsinfrastruktur für heute auf der Hannover Messe

(WK-intern) – Hannover – GP JOULE packt die Elektromobilität an ihrer Achillesferse: dem Aufbau einer vernetzten Ladeinfrastruktur.

Das international agierende Unternehmen bietet mit CONNECT individualisierte E-Mobilitäts- und Energiekonzepte für Gewerbetreibende, Unternehmen und Kommunen an. Auf der Hannover Messe präsentiert GP JOULE intelligente Ladeinfrastrukturlösungen von CONNECT.

Die Umstellung der Fahrzeugflotte auf Elektrofahrzeuge ist ein wichtiger Schritt hin zu einer echten, den Mobilitätssektor umfassenden, Energie-wende. Dieser trägt zu knapp einem Viertel der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland bei.

GP JOULE möchte den Umstieg auf Elektromobilität mit CONNECT für Gewerbetreibende, Kommunen und Unternehmen vereinfachen, indem es mit bedarfsorientierten und individuellen Konzepten rund um das Thema E-Mobilität unterstützt: vom Aufbau der Ladeinfrastruktur, der Benutzerverwaltung, dem physischen Ladelastmanagement bis hin zum eigenen grünen Stromprodukt übernimmt das nordfriesische Unternehmen die Planung und Finanzierung, Realisierung und die Betriebsführung aus einer Hand.

Grundlage aller Überlegungen ist hierbei die Tatsache, dass es der Netzanschluss ist, der den Umfang der Ladeleistung vorgibt. Der Ausbau der Netzanschlusskapazitäten aber ist in jeder Hinsicht aufwändig. Ziel muss es also sein, die vorhandenen Kapazitäten intelligent zu nutzen.

Wie das genau aussehen kann, lässt sich am Sitz der Firma in Reußenköge veranschaulichen.

Hier wurde die Flotte mit rund 25 E-Mobilen in ein dynamisches Lastmanagement-System eingebunden. Dazu sind Verbraucher (in dem Fall die Korntrocknung, ein Elektrolyseur und eine Biogasanlage) sowie Erzeuger (Solaranlage und Biogasanlage) vor dem Netzanschlusspunkt eingebunden und ergänzen die netzseitig zur Verfügung stehende Strommenge.

Das System nutzt also die hohe Flexibilität der Flottenfahrzeuge, die sich hinsichtlich ihrer individuellen Ladung schnell hoch- und runterregeln lassen. Darüber hinaus lässt sich die dem einzelnen PKW zur Verfügung stehende Leistung nutzerscharf steuern.

CONNECT bietet damit einen einfachen Einstieg, speziell für Unternehmen, als Vorreiter in klimafreundlicher Mobilität voranzugehen.

Messestand von GP Joule / Foto: HB

