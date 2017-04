Windenergie mit STORENERGY bilden trinationales Format der Messe Offenburg

Messedoppel vereint Windenergie und Speichertechnik

(WK-intern) – Offenburg – Am 15. + 16. November findet die Windenergie – expo & congress wieder parallel mit dem Storenergy Kongress statt, welcher sich thematisch auf Energiespeicher fokussiert.

Das Doppel aus Windenergie und Speichertechnik stellt dabei einen wichtigen Baustein für die dezentrale Energiezukunft dar.

Das Forum ist trinational auf die Zielmärkte Deutschland, Frankreich und die Schweiz ausgerichtet, denn die Nutzung der Windenergie sowie die dazugehörige Integration in das Energiesystem endet nicht an Landesgrenzen. Im Bereich der Windenergie sind für die Besucher des Dreiländerraums insbesondere die Herausforderungen in Mittelgebirgslagen interessant, welche die Zuwegung und den Transport, die Errichtung sowie den Netzanschluss von Windkraftanlagen beinhaltet. Daher sind die Projektplanung und Umsetzung Gegenstand einer Reihe von praxisorientierten Berichten. Ein weiterer Fokus liegt in der Öffentlichkeitsarbeit und dem Rückhalt in der Bevölkerung für Windenergie als wichtigem Baustein der Energiewende. Wie vor Ort Wertschöpfung geschaffen wird und wie erfolgreiche Modelle für Bürgerbeteiligung an den Erträgen aussehen können, darüber referieren namhafte Experten und stehen für Fragen zur Verfügung.

Von insgesamt vier Kongress-Strängen sind zwei Sessions der Thematik Energiespeicher und zwei Kongress-Sessions dem Ausbau der Windenergie gewidmet. Aktuell läuft der Call for Papers, der interessierten Referenten die Teilnahme an der Ausgestaltung des Kongressprogramms ermöglicht. Die Details zum Call for Papers sind unter www.windenergie-offenburg.de oder www.storenergy.de erhältlich.

Spezial-Frühbucher für Kongress- und Messetickets

Bis zum 27. Juli können die Kongressteilnehmer ihr Ticket für den Kongress- und Messebesuch inkl. Catering zum Spezial-Frühbucher online buchen. Im Spezial-Frühbucher kostet eine Teilnahme regulär 155 EUR für beide Tage oder 95 EUR im ermäßigten Tarif.

