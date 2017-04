Neun neue Windparkprojekte in den Auftragsbüchern der Energiequelle GmbH

Positive Bilanz für 2016 sorgt für guten Start im neuen Jahr

(WK-intern) – Die Energiequelle GmbH kann auf ein erfolgreiches Jahr 2016 blicken.

Die intensive Arbeit an verschiedenen Genehmigungsverfahren sorgt zudem für eine gute Auftragslage im neuen Jahr.

Das Jubiläumsjahr der Energiequelle GmbH aus Brandenburg startet Erfolg versprechend. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein zwanzigjähriges Bestehen und blickt bereits jetzt auf neun neue Windparkprojekte in den Auftragsbüchern. Sieben der geplanten Parks, die in Brandenburg und Thüringen entstehen, werden bis Ende des Jahres fertiggestellt sein. Die Gesamtleistung der für dieses Jahr geplanten Projekte beträgt 44,2 Megawatt.

Die Basis für die gute Auftragslage wurde bereits im Vorjahr geleistet. „Die Professionalität und Expertise unserer Mitarbeiter bei der Abwicklung von Genehmigungsverfahren ist ein Grund dafür, dass es uns gelungen ist, rechtzeitig die nötigen Freigaben zu erhalten“, so Michael Raschemann, einer der beiden Geschäftsführer von Energiequelle.

Auch Joachim Uecker, der zweite Geschäftsführer, teilt diese Grundstimmung. Auch 2016 sei mit einem Umsatz von 126 Millionen Euro und 15 errichteten Anlagen mit einer Gesamtleistung von 44 Megawatt in Deutschland sowie 13 installierten Anlagen und 15,6 Megawatt im Ausland, ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr gewesen. „Wir alle bei Energiequelle sind sehr zuversichtlich, dass uns das auch für 2017 gelingen wird.“ Für ihn sei das ein besonders schöner Ausblick zum runden Geburtstag seines Unternehmens.

Über Energiequelle

Seit 1997 ist die Energiequelle GmbH als Projektierer und Betriebsführer von Windenergie-, Biomasse- und Photovoltaikanlagen sowie Umspannwerken in Deutschland und Europa aktiv. Hauptsitz des Hauses ist Kallinchen bei Berlin, weitere Standorte befinden sich in Bremen, Oldenburg, Hannover, Putlitz, Penzing, Erfurt und Dresden sowie Rennes (Frankreich) und Helsinki (Finnland). Mit 200 Mitarbeitern und 744 errichteten Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1.300 MW ist Energiequelle ein führendes Unternehmen der Branche.

PM: Energiequelle GmbH

Pressebild: Energiequelle

