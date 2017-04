Younicos baut einen 1 MW/2MWh Lithium-Ionen-Speicher für Panasonic

SONNENBATTERIE FÜR C&I MICROGRID

(WK-intern) – Im US-amerikanischen Denver, Colorado hat Younicos einen 1 MW/2MWh Lithium-Ionen-Speicher für Panasonic realisiert.

Das System besteht aus insgesamt vier Y.Cubes, der Container-Lösung des Berliner Speicherpioniers.

Mehr Netzstabilität und Versorgungssicherheit- mit diesem Ziel hat Panasonic zusammen mit Younicos und dem örtlichen Energieversorger Xcel Energy an der Peña Station NEXT in Denver, Colorado ein Microgrid für die Anwendung im gewerblichen und industriellen Bereich realisiert. Das Speichersystem optimiert die Nutzung einer 1,6-MW-Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sowie einer 259-kW-Anlage in unmittelbarer Nachbarschaft des Gebäudes. Dazu bietet der Batteriespeicher verschiedene Dienstleistungen zur effizienten Integration des PV-Stroms ins Netz von Xcel Energy. Dazu gehören unter anderem Frequenzregulierung, Glättung von Einspeisegradienten, Energiearbitrage und Backup-Power.

„Das PV-plus-Storage-System steht im Zentrum einer neuen intelligenten und vor allem nachhaltigen Entwicklung, sowohl auf dem 400 Hektar großen Panasonic-Gelände selbst als auch für ganz Denver“, so Jamie Evans, Geschäftsführer der Energy Solutions Group bei Panasonic Enterprise Solutions Company. „Wir freuen uns, dieses innovative Projekt zusammen mit Younicos und Xcel Energy zu realisieren.“

„Mit diesem Projekt demonstrieren wir gemeinsam mit Panasonic den praktischen Nutzen unseres Plug-and-Play-Y.Cube-Systems für industrielle und gewerbliche Anwendungen“, sagte Stephen L. Prince, CEO von Younicos. „Younicos und Panasonic sind Technologieführer und von den Vorteilen überzeugt, die das Solar-plus-Storage-Konzept für verschiedene Anwendungsbereiche bietet. Von diesem Projekt wird nicht nur die Panasonic-Zentrale, sondern das gesamte lokale Netz enorm profitieren.“

PM: Younicos AG

