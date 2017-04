Hannover Messe 2017: ADS-TEC präsentiert Energielösungen auf Basis leistungsstarker Batteriespeichersysteme

Auf der Energy – der Leitmesse für integrierte Energiesysteme und Mobilität – im Rahmen der Hannover Messe vom 24. bis 28. April 2017 präsentiert ADS-TEC auf dem Baden-Württemberg Pavillon (Halle 27, Stand 71) seine vielseitigen Lithium-Ionen-Batteriespeicherlösungen für Heim und Gewerbe sowie Industrie und Infrastruktur.

(WK-intern) – Das mittelständische Familienunternehmen ADS-TEC aus Baden-Württemberg fokussiert sich seit langem auf das Thema Netzstabilität durch Batteriespeicher und den immensen Energiebedarf für die künftige Elektromobilität.

Auf der diesjährigen Hannover Messe zeigt das Unternehmen intelligente Konzepte für die Infrastruktur und Ladetechnik von E-Fahrzeugen, um Erzeugung und Verbrauch optimal zu koppeln und das bestehende Verteilnetz effektiv zu nutzen.

ADS-TEC entwickelt und produziert professionelle Lithium-Ionen-Batteriespeichersysteme inklusive Energiemanagementsystem für Heim und Gewerbe sowie Industrie und Infrastruktur. Die preisgekrönten StoraXe® Speichertechnologie von ADS-TEC basiert auf langjähriger Erfahrung, da das Unternehmen bereits seit 2004 intelligente Li-Ion-Batterien in Industrie-PC-Systemen für die Automobilbranche und Medizintechnik liefert. Das StoraXe® Produktportfolio beginnt bei sechs beziehungsweise neun Kilowattstunden Speicherkapazität im Heimbereich, geht über 19, 28 und 47 Kilowattstunden für größere Einheiten oder Gewerbe und reicht bis in den Multi-Megawatt-Bereich für Industrie und Infrastruktur.

Auch für den immensen Leistungsbedarf der künftigen E-Mobilität bietet ADS-TEC mit dem kompakten Outdoor-System „PowerBooster“ eine Batterielösung mit hohen Leistungen für Schnell-Ladestationen selbst am leistungsbegrenzten Verteilnetz. Neu hinzu kommt nun der „PowerBooster+“, der als geschlossene Schnell-Ladestation mit mehreren integrierten Ladeeinheiten dient.

Outdoor-Batteriesystem „PowerBooster“ jetzt neu auch als „PowerBooster+“

Für eine zukunftsweisende Infrastruktur der Elektromobilität ist die dynamische Leistungsbereitstellung für Schnell-Ladestationen unabdingbar. Allerdings stehen nicht immer ausreichende Leistungskapazitäten für Schnell-Ladestationen zur Verfügung. Eine Lösung bietet das kompakte Outdoor-Batteriesystem „PowerBooster“ von ADS-TEC als Leistungsverstärker für Schnell-Ladepunkte, für den netzdienlichen Einsatz bei Versorgern und Industrie sowie in der „Plus“-Variante als Schnell-Ladestation mit bereits mehreren integrierten Ladeeinheiten. Das Prinzip ist jeweils das gleiche: In äußerst komprimierter Bauweise liefert der PowerBooster hohe Leistungen, während mit niedriger Leistung am verfügbaren Netzanschlusspunkt Energie nachgeladen wird. Das spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch aufwendige Mittelspannungsanlagen, teuren Netzausbau oder Baukostenzuschüsse, die an Netzbetreiber zu entrichten sind.

Gleichzeitig kann das intelligente System für netzdienliche Zwecke als Grid-Service-Station eingesetzt und nahezu überall direkt an das 400 Volt-Verteilnetz angeschlossen werden. Weitere Funktionen wie Spannungshaltung, Verzögerung zur optimalen Bandbreiten-Nutzung des Netzes, Frequenzregelung, Blindleistungserbringung oder Spitzenkappung sind möglich. Gerade bei temporär überlasteten Verteilnetzen sind diese Leistungen gefragt, um bestehende Netze besser auszunutzen. Als Komplettlösung sind Umrichter, Temperaturregelung, Steuerungselektronik, Sicherheits- und Energiemanagementsystem integriert.

Speichersysteme für Heim und Gewerbe, Industrie und Infrastruktur

Das Produktportfolio aus dem Bereich „Home & Small Business“ für Privathaushalte, Mehrfamilienhäuser sowie Betriebe, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen beginnt bei sechs beziehungsweise neun Kilowattstunden, geht über 19 respektive 28 Kilowattstunden Systeme und bietet mit dem neuen 47 Kilowattstunden Speichersystem noch mehr Kapazität für Gewerbebetriebe. Durch die konstant hohe Leistungsfähigkeit der professionellen StoraXe® Systemtechnologie sind weitreichendere Nutzungskonzepte als die der einfachen Eigenverbrauchsoptimierung möglich, zum Beispiel das Schnellladen von E-Fahrzeugen, die globale Vernetzung in Schwarmlösungen bis hin zur zentralen Anbindung an die ADS-TEC Cloud-Plattform Big-LinX®.

Speicherlösungen aus dem Bereich „Industrial & Infrastructure“ von ADS-TEC kommen vor allem bei Lastspitzenkappung, dem Lastmanagement, bei Notstromanwendungen und zur Kombination mit größeren PV-Anlagen zum Einsatz. Die Systeme decken Bandbreiten zwischen 100 Kilowattstunden und mehreren Megawattstunden ab. Für großformatige Anwendungen liefert ADS-TEC kundenspezifische Lösungen beispielsweise im 20 oder 40 Fuß-Container, unter anderem für Regelenergie und Hybrid-Kraftwerke.

Off-Grid-Lösungen

Mit der StoraXe® Speichertechnologie lassen sich Off-Grid-Lösungen besonders effektiv und zuverlässig umsetzen. Ein optimal aufeinander abgestimmtes System mit stabiler Steuerung und eigenem Energiemanagement bringt zum Beispiel bei Hybrid-Systemen mit PV, Wind und Diesel eine fossile Brennstoff-Einsparung von bis zu 50 Prozent. ADS-TEC liefert die Speicherlösung kundenspezifisch in schlüsselfertigen Containern und integriert das System in die Off-Grid-Anlage.

Energie komfortabel managen

Alle StoraXe® Batteriespeicher von ADS-TEC können mit einem eigens entwickelten Energy Management System (EMS) gesteuert und überwacht werden. Darüber hinaus lassen sich komplexe verteilte Systeme online über die Cloud-Plattform Big-LinX® von ADS-TEC anbinden und managen. Die Software hilft bereits bei der Planung mit Simulationstools, übernimmt im laufenden Betrieb das Monitoring, erstellt Berichte und Auswertungen und hält viele Möglichkeiten für zukünftige Geschäftsmodelle und Integrationen bereit.

Alles aus einer Hand

Durch eine nahezu vollständige Entwicklungstiefe können die einzelnen Komponenten der StoraXe® Systeme optimal aufeinander abgestimmt werden und erreichen daher eine besondere Leistungsfähigkeit und Effizienz. Doch die Wertschöpfung liegt nicht nur in einer optimierten Hardware, sondern insbesondere in der IT. Mit der hauseigenen Cloud-Plattform Big-LinX® können die Speicher überwacht, gesteuert und in global vernetzte Systemarchitekturen integriert werden.

Über die ADS-TEC GmbH

ADS-TEC ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Nürtingen bei Stuttgart und gegenwärtig etwa 240 Mitarbeitern. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige und langzeitverfügbare Industrie-IT-Systeme „100% Made in Germany“ sowie skalierbare professionelle Lithium-Ionen-Batteriespeichersysteme inklusive Energiemanagementsystem für den Heim-, Industrie- und Infrastrukturbereich.

ADS-TEC Geschäftsführer Thomas Speidel ist Präsident des Bundesverbandes Energiespeicher (BVES) e.V. Durch Initiativen in zahlreichen von Bund und Ländern geförderten Projekten steht ADS-TEC in enger Verbindung zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

PM: ADS-TEC GmbH

Pressebild: Produktneuheit „PowerBooster+“ – Schnellladen am leistungsbegrenzten Verteilnetz – Industrial & Infrastructure

