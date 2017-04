Neue Generation Autobatterien gewinnt den GreenTec Award 2017

Die neue Generation Autobatterien iQ Power Licensing AG gewinnt den GreenTec Award 2017.

(WK-intern) – Die innovativen Autobatterien von iQ Power Licensing AG beweisen: Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie beginnt bereits im Detail.

Die Batterien tragen dank doppelter Lebensdauer und 50 % Einsparung der CO2 Emissionen maßgeblich zum Umweltschutz bei und gewinnen den GreenTec Award in der Kategorie Mobilität by Schaeffler.

Das Gewinnerprojekt

Die hochmoderne Technik der Schweizer iQ Power Licensing AG bewirkt in Nassbatterien eine dauerhaft optimale Elektrochemie, um Zyklenfestigkeit und Lebensdauer zu verdoppeln. Vorteil: die CO2 Emissionen halbieren sich; gleichzeitig werden weniger aufbereitete Rohstoffe wie Blei oder Kunststoff benötigt. Alle Nominierten der Kategorie wurden am 22. Februar von einer 70-köpfigen Jury diskutiert und auf ihren Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz überprüft. Jurymitglied der Awards und Leiter der Zentrale Innovation und Angewandte Forschung der Schaeffler AG Prof. Dr. Tim Hosenfeldt zeigte sich begeistert: „Die vielfältigen innovativen Ideen der Nominierten haben mich nachhaltig begeistert und auch inspiriert für unser eigenes Tun.“ Am 12. April überreichten Prof. Dr. Tim Hosenfeldt und Matthias Krähling, Senior Manager vom Verband der Automobilindustrie e.V., gemeinsam mit Sven Krüger, Initiator der Awards, dem Gewinner die Urkunde in der Factory Berlin. „Eine Autobatterie, die durch die zweifache Lebensdauer insgesamt weniger CO2 Emissionen produziert als der Markstandard, zeigt uns, dass jedes Bestandteil des Autos einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten kann,“ so Matthias Krähling.

Jubiläum: 10 Jahre GreenTec Awards

Die GreenTec Awards haben sich in 10 Jahren zu einem der wichtigsten Umweltpreise der Welt entwickelt. Ziel ist es, gemeinsam grüne Projekte zu fördern, Visionäre miteinander zu vernetzen und zum Nachahmen und Mitmachen anzuregen. Die Gewinner aller Kategorien werden im Rahmen einer Gala am 12. Mai in Berlin ausgezeichnet.

PM: GreenTec Awards

