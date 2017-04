Die Energiewender – Franchisesystem liefert alternative Energielösungen

Enerix ist Deutschlands erstes Franchisesystem in der Energienbranche.

(WK-intern) – Das System hat ein beeindruckendes Wachstum in den vergangenen zwei Jahren erreicht.

Zwischenzeitig zählt das System in Deutschland und Österreich insgesamt 36 Franchisepartner und ist damit der größte Direktanbieter für dezentrale und unabhängige Energielösungen.

Im Interview sind die beiden Gründer des Franchisesystems Peter Knuth und Stefan Jakob.

Herr Knuth, was geanu macht Enerix? Wir liefern moderne Energietechnik, mit denen Hausbesitzer und kleinere Gewerbebetriebe mit hohen Stromverbräuchen ihre Strom- und Energiekosten reduzieren und sich von Energiekonzernen und steigenden Kosten unabhängig machen. Das sind derzeit vorrangig Photovoltaikanlagen und Stromspeicher, die Produktwelt wird aber immer vielfältiger und die Nachfrage steigt auch in den Bereichen Wärmeerzeugung und Ladesysteme für elektrische Mobilität.

Wie kamen Sie auf die Idee ein Franchisesystem in einem eher handwerklichen Umfeld aufzubauen? Photovoltaikanlagen und Speichersysteme sind erklärungsbedürftige Produkte. Als wir vor 10 Jahren Enerix gründeten, waren wir bereits mehrere Jahre in der Branche tätig und die Anlagen wurden damals ausschließlich über den Handwerker verkauft. Unser Ziel war es ein System aufzubauen mit professionellen Zusatzdienstleistungen. Bei Enerix haben wir den Vertrieb von der Montage getrennt und der vertriebsorientierte Franchisepartner kümmert sich primär um den Verkauf und die Planung der Anlagen. Die Montage selbst erfolgt über angeschlossene Montagepartner.

Auf welche Faktoren kommt es Ihrer Meinung nach an in diesem Markt erfolgreich zu agieren?

Enerix stellt die Produkte selbst nicht her. Wir verkaufen Produkte, die der Kunde generell auch über andere Anbieter beziehen könnte. Enerix platziert sich aber als Fachanbieter und Marke am Markt und wir unterscheiden uns vom Wettbewerb über unsere Dienstleistungen und unseren umfangreichen Service. Das ist weit mehr als die reine Installation der Anlagen.

Was sind die Gründe für das überdurchschnittliche Wachstum von Enerix?

Die Energiewende ist in Deutschland im vollen Gange und die Energiewelt verändert sich. Weg von einer zentralen und umweltbelastenden hin zu einer dezentralen und nachhaltigen Eigenversorgung. Zugleich steigt der Strombedarf durch Elektromobilität und elektrischer Wärmeerzeugung. Unsere Kunden wollen sich einfach selbst versorgen und dadurch ist die Nachfrage riesig. In diesem sehr expandierenen Umfeld bietet Enerix ein besonderes und einmaliges Franchise-Geschäftsmodell, das speziell für Vertriebsprofis mit technischem Background, Ingenieuren oder Techniker, entwickelt wurde. Für diese Personengruppe gibt es nur sehr wenige Franchise-Angebote.

Welche Art von Franchisepartner suchen Sie, sind das Handwerker?

Nein, wir suchen keine Handwerker und auch keine Branchenkenner. Wir suchen vertriebsorientierte Persönlichkeiten mit technischem Verständnis. Quereinsteiger, die Lust auf die Branche und auf die Technik haben und sich ein eigenes Unternehmen aufbauen wollen. Unter unseren Partnern sind viele Führungskräfte, die bereits in ihren früheren Tätigkeiten im Vertrieb tätig waren.

Die Stimmung unter den Enerix-Partnern scheint ja sehr gut zu sein. Wie haben Sie es geschafft eine so positive Stimmung in Ihrem System zu haben?

Grundlage dafür ist eine offene und anerkennende Kommunikationskultur auf Augenhöhe, die bereits beim Erstkontakt des Franchise-Interessenten beginnt. Als Franchisegeber hat man zwar den Grundstein für das System gelegt, dennoch suchen wir keine Mitarbeiter sondern selbständige Geschäftspartner.

Wer ist bei Ihnen für die Partnerbetreuung zuständig?

Die tägliche Partnerbetreuung machen wir selbst mit einem kleinen Team. So erhalten wir Informationen aus erster Hand, der Geschäftspartner fühlt sich insgesamt besser betreut und evtl. Unstimmigkeiten können sofort beseitigt werden.

Was würden Sie heute beim Aufbau Ihres Franchisesystems anders machen?

Wir würden uns heute mehr Zeit bei der Partnerauswahl lassen und auf die richtigen Partner setzen. Als junges System ist man bei der Partnerauswahl nicht so kritisch und geht auch viel zu oft Kompromisse ein. Hier muss Qualität vor Quantität stehen. Für eine nachhaltige Expansion mit möglichst wenig Fluktuation benötigt man ein klares Partnerprofil und davon sollte man nicht abweichen.

Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für einen nachhaltigen Erfolg eines Franchisesystems?

Als Franchise-Geber muss man ein marktgerechtes Franchise-Paket schnüren und alles daran setzen, dass der Franchise-Partner erfolgreich wird. Stillstand ist Rückschritt. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems ist die Basis für einen nachhaltigen Erfolg. Dies können Veränderungen im Produkt- oder Dienstleistungssortiment sein oder eine neue Marketingaktion. Der Input der Franchise-Partner spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn sie haben durch die Nähe zum Kunden die beste Übersicht, was der Markt wirklich fordert.

Was ist Ihr Ziel für die kommenden Jahre?

Unser Ziel ist es auch in den kommenden Jahren weiter zu wachsen, unsere Position auszubauen und in allen Region Deutschlands und Österreichs mit einem Franchisebetrieb vertreten zu sein. Wir werden unsere Produktpalette weiter ausbauen und uns bei unseren Kunden als alternativer Energielieferant positionieren. Letztlich ist es unser Ziel, unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung zu leisten und die Energiewende voranzutreiben.

