BKW realisiert nachhaltige Energielösung

Gesamtangebot mit Fotovoltaik, Speicher und Energiecontracting

(WK-intern) – Im Raum Bern ist eine der ersten grossen, nachhaltigen Energielösungen mit einem Speicher entstanden:

Auf dem Dach des Neubaus der International School of Berne (ISBerne) in Gümligen wurde eine 1’200 Quadratmeter grosse Fotovoltaikanlage installiert, die mit einer Batterie mit 40 Kilowattstunden (kWh) Speicherkapazität verbunden ist.

Innovativ ist nicht nur die Technik, sondern auch die Preisgestaltung. Quelle: Frutiger AG, Manfred Schär

Der zweiteilige Neubau der International School of Berne in Gümligen mit Schulhaus und Turnhalle wurde mit einer innovativen, nachhaltigen Energielösung ausgestattet: Auf dem Dach wurde eine Fotovoltaikanlage mit 1’200 Quadratmetern Fläche und einer Leistung von 138.5 Kilowatt-Peak (kWp) installiert. Falls die Sonnenenergie im neuen Minergiegebäude nicht direkt verbraucht wird, wird sie dank einer intelligenten Steuerung in einer Batterie mit 40 kWh Kapazität zwischengespeichert.

Flexible Herkunft, neuartiges Preismodell

Ob die Energie für die ISBerne aus der Fotovoltaikanlage, dem Speicher oder herkömmlich aus dem Netz bezogen wird, spielt preislich keine Rolle, denn unabhängig der Herkunft gilt ein Preis, der auf einer indexierten Formel basiert. Mit diesem neuartigen Preismodell haben die BKW und die Besitzerin des Minergiegebäudes, die Mobiliar, einen Vertrag für die nächsten 25 Jahre unterzeichnet. Die BKW Gruppe tritt bei diesem Projekt als Investorin auf und finanziert die gesamte Anlage. Zudem hat sie mit ihren Tochterfirmen BKW EES AG und AEK onyx AG nicht nur die Installation* geplant und ausgeführt, sondern ist in der Rolle als Contractorin auch für den Betrieb, die Instandhaltung und die Überwachung der Anlage zuständig. Für Letztere ist ein Solar-Log™, das Monitoring-Gerät der BKW Tochter Solare Datensysteme, im Einsatz.

Nach der Installation der 486 Module der Fotovoltaikanlage Anfang dieses Jahres sowie der Batterie und der Steuerung Ende März steht dem Schulbeginn im neuen Campus der ISBerne nichts mehr im Weg.

Die Anlage in Zahlen

486 Fotovoltaik-Module mit 138.5 kWp auf 1’200 m2

Erwartete Jahresproduktion: 123’000 kWh (Durchschnitt auf 25 Jahre)

Eigenverbrauch: ca. 76 Prozent; Autarkie: ca. 55 Prozent

Speicher: BYD Commercial 40-40, 40 kWh Speicherkapazität und 40 kW Nennleistung

Gewicht: Batterie 713 Kilogramm, Steuerung 550 Kilogramm

Überwachung: Solar-Log™

* Wie die Batterie und die Steuerung installiert wurden und weshalb es dabei galt, zentimetergenau zu sein, erfahren Sie auf dem BKW Blog.

PM: BKW

Pressebild: Quelle: Frutiger AG, Manfred Schär

Weitere Beiträge: