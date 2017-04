Energieversorger: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Kundenservice steht im Mittelpunkt der PST ES

Der neue Vertriebs- und Marketingleiter der PST Europe Sales GmbH (PST ES) kommt von einem global führenden amerikanischen Dienstleistungskonzern

(WK-intern) – Die Vertriebsgesellschaft des Münchner Energieversorger PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) wird seine Vertriebsaktivitäten noch stärker auf den persönlichen Kundenservice und die Nachhaltigkeit seiner Produkte ausrichten.

Dieses strategische Ziel hat der neue Leiter für Vertrieb und Marketing, Patric Weiler, ausgegeben.

Neuer Vertriebsleiter kommt von einem amerikanischen Konzern

Seit 1. März ist Patric Weiler (46) neuer Vertriebs- und Marketingleiter. In seiner vorherigen Position als Head of Strategy und stellvertretender Deutschlandchef bei American Express Global Business Travel M&E, leitete und verantwortete er die Geschäftsentwicklung und die Marktpositionierung.

„Mit Patric Weiler haben wir einen ausgewiesenen Experten für nachhaltige Kundenbeziehungen und strategischen Vertrieb gewinnen können“, erklärt Uwe Bode, Geschäftsführer der PST zu der Personalie.

Kundenservice, Nachhaltigkeit und Digitalisierung stehen im Mittelpunkt

Mit dem bundesweit tätigen Unternehmen setzt Weiler bei Vertrieb und Service der Strom- und Gasprodukte noch mehr auf den direkten Kundenkontakt und auf die Entwicklung weiterer nachhaltiger Produkte. Die CO2-Neutralität soll dabei eine wichtige Rolle spielen.

Geplant ist auch eine weitere Steigerung der Service-Exzellenz. Um seine Kunden regional besser ansprechen und betreuen zu können, wird der Strom- und Gasanbieter weitere Niederlassungen und PST-Shops eröffnen, sowie ein besonderes Augenmerk auf den Ausbau der digitalen Kommunikationskanäle legen.

„In der Kundenansprache werden wir weiter vor allem auf das persönliche Kundengespräch und nicht auf den schnellen Vertragsabschluss über das Internet setzen. In Zeiten der Digitalisierung ist es jedoch ebenfalls unerlässlich die Online-Kanäle zu pflegen, weshalb wir diese stark ausbauen und noch serviceorientierter gestalten werden“, erklärt Patric Weiler.

Ziel der PST ES ist es, langfristig zufriedene Strom und Gaskunden zu gewinnen. Für Privat- und Gewerbekunden bietet die PST daher Strom- und Gastarife mit einer Energiepreisgarantie für zwei Jahre an. Diese Tarife erhalten die Kunden online, in den Shops und in den Beratungsgesprächen mit den Kundenberatern vor Ort.

„Die von uns angebotenen Strom- und Gastarife sind bereits fair, transparent und preiswert. Künftig werden sich unsere Energieprodukte zusätzlich noch stärker durch Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität auszeichnen“, so Weiler weiter.

PM: PGNiG Supply & Trading GmbH

