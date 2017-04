Chorus kauft von Saxovent französischen Windpark Clémentine

Mit dem Verkauf des französischen Windparks Clémentine Anfang April schließt Saxovent erneut eine erfolgreiche Transaktion mit der Chorus-Gruppe aus Neubiberg bei München ab

(WK-intern) – Der Windpark Clémentine liegt etwa 30 km nordöstlich von Amiens im Department Somme und umfasst insgesamt fünf Windenergieanlagen.

Die Realisierung des Windparks erfolgte in Kooperation mit dem Entwickler H2air SAS, dem französischen Partnerunternehmen von Saxovent mit Sitz in Amiens und Berlin.

Für eine optimale Leistung am Standort wurden die Windenergieanlagen vom Typ Enercon-E82 mit einer Gesamtnennleistung von 11,5 Megawatt gewählt, welche bereits im Februar 2015 in Betrieb genommen wurden.

Dirk Meißner, Vertriebsleiter der Saxovent Ökologische Investments GmbH und Co. KG, ist mit dem Ergebnis der Transaktion sehr zufrieden: „Ohne die tatkräftige und ebenso zuverlässige und schnelle Zuarbeit aller Beteiligten, wäre das nicht so reibungslos möglich gewesen.“

Mit Chorus wurde ein Investor gewählt, der den Ausbau der Erneuerbaren Energien in den Märkten Frankreich und Deutschland strategisch verfolgt. Bereits 2015 erwarb Chorus einen Windpark in Deutschland mit einer Gesamtleistung von 21,4 Megawatt über Saxovent.

Der Windpark Clémentine wird im Rahmen der technischen Betriebsführung auch weiterhin durch die H2air GT betreut. Die kaufmännische Betriebsführung wird zukünftig von der Chorus-Gruppe verwaltet.

Die H2air Group unterhält ihren Hauptsitz in Amiens und entwickelt, baut und betreibt Onshore-Windparks, hauptsächlich in Frankreich. Das Portfolio der H2air Group umfasst mehr als 30 Projekte mit einer gesicherten Gesamtkapazität von über 700 MW. 50 MW davon sind derzeit im Bau befindlich. H2airPX und H2airGT sind die beiden Tochtergesellschaften der H2airGroup, die sich auf den Bau von Windenergieparks und das technische und kommerzielle Management der Anlagen konzentrieren. Die international ausgerichtete deutsche Tochtergesellschaft der Gruppe ist in Berlin ansässig. Mehrere regionale Niederlassungen in Frankreich versetzen H2air in die Lage, Standortvorteile zu nutzen und lokalen Anforderungsprofilen besser gerecht zu werden, um einzigartige, an die Umgebung angepasste Projekte zu verwirklichen. http://www.h2air.fr

Die CHORUS-Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt 95 Solar- und Windparks mit einer Leistung von mehr als 530 Megawatt in sieben Ländern Europas. Mit dem breit diversifizierten Portfolio erwirtschaftet das Unternehmen stabile, planbare und langfristige Erträge. Für professionelle Anleger bietet CHORUS Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab – vom Assetsourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, die Betriebsführung bis hin zur Veräußerung.

Im Jahr 2016 hat die im SDAX gelistete Capital Stage AG mit Sitz in Hamburg mehr als 94 Prozent der Anteile an der Gesellschaft erworben. Gemeinsam betreibt die Capital Stage-Gruppe heute Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden mit einer Erzeugungsleistung von über 1,2 Gigawatt.

SAXOVENT Ökologische Investments GmbH & Co. KG

Die Saxovent Ökologische Investments GmbH und Co. KG hat seit 1997 mehr als 360 schlüsselfertige Anlagen realisiert und betreibt selbst ein großes Windparkportfolio. Der Leistungsumfang beinhaltet die Realisierung von schlüsselfertigen Windkraftprojekten, die Entwicklung und Umsetzung individueller Konzepte zur Finanzierung, die Begleitung der rechtlichen und technischen Due Diligence, die Entwicklung von Konzepten für Repowering und Vermarktung von bestehenden Windkraftprojekten sowie die Übernahme und Fertigstellung von Projekten in allen Planungsphasen im In- und Ausland.

Darüber hinaus bietet die Tochterfirma Saxoplus ihren Kunden mit der kaufmännischen Betriebsführung einen qualitativ hochwertigen Service.

http://www.saxovent.de

