Biomethanspezialist Landwärme wachstumsstärkstes Energie Unternehmen Europas 2017

Landwärme unter den wachstumsstärksten Unternehmen Europas 2017

(WK-intern) – Financial Times und Statista präsentieren die 1000 wachstumsstärksten Unternehmen aus ganz Europa / Landwärme sicherte sich Platz 1 in der Kategorie Energie und Platz 10 im Gesamtranking

In der Liste der „FT1000“ sind die Unternehmen mit dem stärksten Umsatzwachstum zwischen 2012 und 2015 verzeichnet.

Mit durchschnittlich 247 Prozent Wachstum pro Jahr schaffte es Landwärme unter die Top-Unternehmen Europas.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagt Landwärme-Geschäftsführer Zoltan Elek. „Sie zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ist für uns gleichzeitig ein Ansporn, unsere Aktivitäten noch weiter auszubauen. Unser Dank gilt vor allem unserem Team für die hervorragende Zusammenarbeit, aber auch unseren Partnern und Kunden, ohne deren Vertrauen dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre.“ Elek ist zuversichtlich, wenn es um die Zukunft von Landwärme geht: „In Deutschland sind wir bereits einer der größten Biomethanhändler am Markt, wir wollen nun mit grünem Gas verstärkt im Ausland überzeugen.“ Unter Führung des europäischen Biogasverbandes EBA fand im September 2016 die Gründung des europäischen Biomethanregisters (ERGaR) statt. Landwärme ist Gründungsmitglied des Registers, das in Zukunft den grenzüberschreitenden Handel des erneuerbaren Gases innerhalb Europas erleichtern soll.

Das Ranking ist online unter https://ig.ft.com/ft-1000/ zu finden und wird in der Print-Ausgabe der Financial Times am 24. April als Teil eines Special Reports mit dem Titel „FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies“ erscheinen.

Bereits im November 2016 ist Landwärme von FOCUS und Statista zum Wachstumschampion 2017 ausgezeichnet worden. Unter den 500 wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands belegte Landwärme Platz 1 in der Kategorie Energie & Versorger.

Landwärme GmbH

Landwärme ist als Biomethanversorger, Dienstleister und Projektentwickler am europäischen Biomethanmarkt aktiv und berät Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Produzenten sowie Verkäufer und Käufer von Biomethan im In- und Ausland profitieren von den vielseitigen Leistungen. Das Handelsportfolio von Landwärme umfasst über 2 TWh Biomethan aus unterschiedlichsten erneuerbaren Einsatzstoffen. Dabei bezieht Landwärme das grüne Gas von den eigenen Aufbereitungsanlagen ebenso wie von mehr als 60 verschiedenen Biomethanlieferanten.

