Tesla eröffnet neuen Store in Grünwald

Tesla eröffnet am Samstag, 8. April 2017 im Stadtteil Grünwald einen neuen Store.

(WK-intern) – Aufbauend auf dem bekannten Vertriebskonzept von Tesla zeigt der dritte Standort im Großraum München die mehrfach preisgekrönten, 100% elektrischen Model S und Model X und bietet spannende Einblicke in die Produktwelt von Tesla.

Mehr als 3 Millionen Menschen weltweit besuchen jedes Jahr Tesla Stores, um das Neueste aus der Welt des kalifornischen Technologiekonzerns in einer angenehmen, informativen Umgebung zu erfahren.

Anmeldungen für Probefahrten können Kaufinteressenten schon heute direkt über die Tesla Webseite vornehmen: www.tesla.com/drive .

Der neue Store in Grünwald ist der 15. Tesla Standort in Deutschland und die Eröffnung erfolgt nur kurz nach dem bisher erfolgreichsten Quartal der Unternehmensgeschichte. Mit weltweit über 25.000 ausgelieferten Fahrzeugen und einem Absatzplus in Deutschland von 150 % konnte Tesla das Jahr 2017 mit einem Rekordquartal starten. Neben der Expansion im Bereich der Niederlassungen wird auch weiterhin das Ladenetzwerk in Europa sukzessive ausgebaut: Mehr als 270 Supercharger und über 1200 Destination Charger bieten Tesla Besitzern eine Vielzahl von Lademöglichkeiten für Langstreckenreisen oder für das Laden unterwegs und eine attraktive Ergänzung zum Laden am Arbeitsplatz oder zu Hause.

Weitere Informationen über Tesla finden Sie hier.

PM: Tesla

Der neue Store in Grünwald ist der 15. Tesla Standort in Deutschland / Pressebilder: Tesla

Weitere Beiträge: