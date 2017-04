Strom aus Mainzer Windrädern

Tag der offenen Tür bei grün.power und in.power am Samstag, 29.04.2017

(WK-intern) – Der Mainzer Ökostromanbieter grün.power und die in.power GmbH öffnen wieder ihre Türen und laden die regionale Öffentlichkeit in die Firmenzentrale nach Mainz-Gonsenheim ein!

Erfahren Sie, warum nur der Ökostrom von grün.power wirklich die Energiewende voran bringt und lernen Sie in.power, den Direktvermarkter von erneuerbarer Energie an der Strombörse, kennen.

Außerdem stehen verschiedene Elektroauto-Modelle zur Probefahrt bereit und Sie erhalten Tipps zum Energiesparen. Für Ihr leibliches Wohl ist mit Bratwurst sowie vegetarischem Grillgut und Getränken ebenfalls gesorgt. Ihre Kinder werden Spaß in der bereitgestellten Hüpfburg haben.

Wir starten an diesem Tag eine neue grün.power Kunden-werben-Kunden-Aktion, bei der wir Ihnen Kilowattstunden spendieren. So lohnt sich der Besuch sowohl für grün.power Kunden, als auch solche, die es werden wollen!

Ort: grün.power GmbH und in.power GmbH, An der Fahrt 5, 55124 Mainz-Gonsenheim

(Gewerbegebiet „Am Hemel“)

Zeit: Samstag, 29. April 2017, 10:30 Uhr bis 15 Uhr

in.power GmbH

Die in.power GmbH mit Sitz in Mainz-Gonsenheim beschäftigt sich bereits seit dem Jahr 2006 – also seit 10 Jahren – als eines der ersten Unternehmen in Deutschland mit der Direktvermarktung von erneuerbaren Energien. Mit Aufbau und Betrieb des sogenannten “virtuellen Kraftwerks” hat in.power Pionierarbeit für die Systemintegration erneuerbarer Energien geleistet und ist weiterhin ein Treiber neuer Entwicklungen im Energiemarkt.

Die Tochtergesellschaft grün.power versorgt außerdem Endkunden mit qualitativ hochwertigem Ökostrom. Er kommt aus den Windrädern in Mainz-Ebersheim, regionalen Solaranlagen und einem Wasserkraftwerk am Inn in Deutschland. Der Strom wird in zwei attraktiven Tarifen angeboten – im Vergleich zum Grundversorgertarif können Sie sogar Geld sparen!

Erfahren Sie mehr unter www.inpower.de bzw. www.grünpower.de

PM: in.power GmbH

Strom aus Mainzer Windrädern / Foto: HB

