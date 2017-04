Netzausbau an der Westküste erreicht Etappenziel: TenneT erhält Planfeststellungsbeschluss für dritten Bauabschnitt

Wilfried Breuer, Mitglied der Geschäftsführung des Übertragungsnetzbetreibers TenneT, erhielt heute die Beschluss-Urkunde von Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Robert Habeck ausgehändigt.

Wilfried Breuer sagte: „An der Westküste hatten wir den ersten Abschnitt von Brunsbüttel bis Süderdonn bereits Ende vergangenen Jahres fertiggestellt und gleichzeitig mit dem Bau des zweiten Abschnitts von Süderdonn bis Heide-West begonnen. Nun folgt der dritte Abschnitt von Heide bis Husum, der mit 45,9 Kilometern der längste Abschnitt ist und bei dem wir mit den bauvorbereitenden Maßnahmen im Bereich des Umspannwerks Husum bereits begonnen haben. Dass dieser Abschnitt infolge der guten Planung und des transparenten Informationsaustausches mit den Bürgern eine besonders hohe Akzeptanz bei den Menschen vor Ort genießt, freut uns sehr.“

„Wir kommen mit dem Netzausbau in Schleswig-Holstein gut voran, denn wir messen dem Ausbau der Stromnetze hohe Priorität bei. Der Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden, Kreisen und Kommunen hat dazu geführt, dass Lösungen für Konflikte gefunden wurden. Das hat allen viel abverlangt. Das ist eine besondere Leistung. Im Ergebnis haben wir gemeinsam eine tragfähige Planung erarbeitet“, sagte Robert Habeck.

So wurde beispielsweise für den Vogelschutz eine besondere Kompensationsmaßnahme ins Planfeststellungsverfahren eingebracht. Um eine zweite Freileitungs-Querung im Vogelzug-Gebiet der Eidermündung zu vermeiden – das legt der Beschluss von heute fest – wird TenneT eine in der Nähe verlaufende 110-kV-Leitung der Schleswig-Holstein Netz AG in diesem sensiblen Vogelschutzgebiet im Rahmen einer Kompensationsmaßnahme als Erdkabel umbauen.