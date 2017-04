ABB gewinnt bahnbrechenden Auftrag zur Förderung nachhaltiger Mobilität in Österreich

Bombardier wird innovative Traktionstransformatorentechnologie Effilight® einsetzen, um den Energieverbrauch zu reduzieren und den Ausbau des Schienennetzes zu erleichtern.

(WK-intern) – ABB hat einen Auftrag von Bombardier Transportation für die Lieferung von 42 dachmontierten Effilight® Traktions-transformatoren für ihre TALENT 3 elektrische Mehrfach-Plattform, der neusten Generation von Elektrotriebzügen, erhalten.

Der Auftrag stellt den weltweit ersten kommerziellen Erfolg für den erst vor kurzem auf den Markt gebrachten Traktionstransformator Effilight dar und ist Teil eines Rahmenvertrags mit Bombardier für die Lieferung von bis zu 600 Antriebseinheiten für 300 Züge bis Ende 2024.

Die Transformatoren werden in 21 Zügen eingebaut, die zwischen ländlichen und städtischen Gebieten in der österreichischen Region Vorarlberg verkehren und auch Anschluss an benachbarte Länder haben werden. Durch den Einsatz von Effilight-Transformatoren können Beförderungskapazitäten erhöht und der Strassenverkehr reduziert werden. Traktionstransformatoren leiten Energie mit sicheren Spannungs-werten in die wichtigsten Bereiche eines Schienenfahrzeuges, wie Antrieb, Bremsen, Beleuchtung, Heizung und Lüftung sowie Passagierinformationen, Signaltechnik und Kommunikation.

Urbanisierung und wirtschaftliche Entwicklungen führen zu einem erhöhten Bedarf an effizienter Mobilität, da immer mehr Menschen auf Pendler-, Regional- und Intercity-Transportsysteme angewiesen sind, die Innenstädte mit umliegenden Vororten und weiter entfernten Regionen verbinden.

Im Durchschnitt fährt jeder Österreicher jährlich etwa 1.425 Kilometer mit dem Zug. Damit liegt Österreich, was die Nutzung von Zügen betrifft, nach Japan und der Schweiz weltweit an dritter Stelle. Das Land hat will bis zum Jahr 2020 jährlich 500 Millionen Passagiere und 150 Millionen Tonnen Fracht über eine Strecke von ca. 5.000 Kilometern zu transportieren. Der geplante Ausbau des Schienennetzes wird zur Realisierung dieser Vision beitragen.

Effilight ist die neue Generation von Traktionstransformatoren, die sich durch ein patentiertes Hightech-Zelldesign auszeichnen, mit dem die erforderliche Ölmenge ohne Funktionseinbussen um bis zu 70 Prozent reduziert werden kann. Diese Einsparungen gleichen den zusätzlichen Einsatz von Kupfer zur Senkung von Energieverlusten und der Verbesserung der Energieeffizienz aus. Um einem höherem Energieeffizienzbedarf nachzukommen, hat ABB das Design für eine Ladungsverlustreduzierung von 25 Prozent optimiert, im Vergleich zu einem herkömmlichen Transformator des gleichen Gewichts.

„Bombardier und ABB haben eine hervorragende Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit und der jüngste Erfolg bestätigt erneut unsere Position als bevorzugter Lieferant und zuverlässiger langjähriger Technologiepartner“, sagt Claudio Facchin, Präsident der ABB Division Stromnetze. „Effilight ist eine innovative Technologie und unterstützt unsere Strategie, Lösungen zu entwickeln, die nachhaltige Mobilität für Millionen von Pendlern ermöglicht. Wir freuen uns darauf, unsere erste kommerzielle Anwendung im österreichischen Bahnverkehr zu installieren.“

Traktionstransformatoren von ABB werden von Bahnbetreibern weltweit verwendet. Sie sind so konzipiert und gefertigt, dass sie hohen Anforderungen entsprechen, ein Höchstmass an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit für unterbrechungsfreien Zugbetrieb gewährleisten und einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Bedarf nach nachhaltiger Mobilität leisten.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport-und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125- jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 132’000 Mitarbeitende. www.abb.com

PM: ABB

