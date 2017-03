Hermes setzt auf 1.500 Mercedes-Benz Sprinter und Vito mit Elektro-Antrieb

Hermes und Mercedes-Benz Vans haben eine umfassende strategische Partnerschaft zur Elektrifizierung der Fahrzeugflotte des Paketdienstleisters vereinbart.

(WK-intern) – Die Unternehmen starten den Einsatz von batterieelektrischen Fahrzeugen im Realbetrieb des Logistikunternehmens zunächst in einer Pilotphase in Stuttgart und Hamburg Anfang 2018.

Im Mittelpunkt stehen Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Alltagstauglichkeit von emissionsfreien Lieferfahrzeugen beim Einsatz auf der letzten Meile.

Bis einschließlich 2020 will Hermes Germany 1.500 Mercedes-Benz Elektrotransporter der Baureihen Vito und Sprinter deutschlandweit in Ballungsräumen einsetzen.

„E-Antriebe sind eine Schlüsseltechnologie für den urbanen Transport – gerade auch im gewerblichen Umfeld. Lieferungen auf der letzten Meile müssen noch effizienter werden und in bestimmten Anwendungsgebieten emissionsfrei sein. Letztes Jahr haben wir daher angekündigt, nach 2011 erneut mit einem Elektro-Transporter von Mercedes-Benz in Serie zu gehen. Wir sind stolz, mit Hermes schon jetzt unseren ersten Kunden bekannt zu geben – und das mit signifikanter Stückzahl. Wir setzen damit unsere Ankündigung für maßgeschneiderte Branchengesamtlösungen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden ganz konkret in der Praxis um. Hermes benötigt für sein Einsatzprofil sowohl mittelgroße als auch große Elektrotransporter. Wir können beides bieten, mit hochwertigen, zuverlässigen und sicheren Fahrzeugen, die auch bei der Ergonomie des Fahrerarbeitsplatzes hohen Ansprüchen genügen“, sagt Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans.

„Im Rahmen unserer langfristig ausgerichteten Strategie im Klima- und Umweltschutz spielt die Elektromobilität eine zentrale Rolle. In diesem Sinne setzen wir den Weg der nachhaltigen Erneuerung unserer Fahrzeugflotte konsequent fort. Die strategische Partnerschaft mit Mercedes-Benz ist ein weiterer Meilenstein in diesem Prozess. Wir freuen uns insbesondere, Mercedes-Benz seit 1972 als renommierten Kooperationspartner an unserer Seite zu haben. Ein wichtiger, zukunftsweisender Baustein ist die schrittweise Elektrifizierung unserer Flotte im urbanen Raum, gleichzeitig treiben wir die flächendeckende Umstellung auf emissionsarme Euro-6-Fahrzeuge voran“, sagt Frank Rausch, CEO von Hermes Germany.

Mehr Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, höhere Servicequalität

Die Partner haben es sich zum Ziel gesetzt, die Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit in der Paketzustellung zu erhöhen. Auslöser sind dabei unter anderem der rasant wachsende Online-Handel und die damit verbundenen Herausforderungen für Kurier-Express-Paketdienstleister (KEP). Darüber hinaus sollen Ideen erarbeitet und umgesetzt werden, um die Servicequalität gegenüber den Kunden weiter zu erhöhen. Mithilfe von leisen, lokal emissionsfreien Fahrzeugen wollen Mercedes-Benz Vans und Hermes Germany nachhaltig dazu beitragen, den innerstädtischen Lieferverkehr zu optimieren. Bis zum Jahr 2025 will Hermes Sendungen in den Innenstadtbereichen aller deutschen Großstädte komplett emissionsfrei zustellen. Für die Aufladung der Elektrofahrzeuge wird lediglich Strom aus zu 100 Prozent regenerativen Energiequellen eingesetzt. Der Strom wird komplett klimaneutral erzeugt und entsprechend dem Ökostromlabel „Grüner Strom“ der Umweltverbände zertifiziert.

Besonderes Augenmerk liegt darüber hinaus auf der technischen Machbarkeit und wirtschaftlichen Effizienz für den Einsatz batterieelektrischer Fahrzeuge in der KEP-Branche. Unter anderem sollen neue Konzepte zur Integration von batterieelektrischen Transportern samt der notwendigen Ladeinfrastruktur in bestehende Betriebsabläufe entwickelt werden.

Systemlösungen zur Effizienzsteigerung

Einen weiteren entscheidenden Treiber zur Effizienzsteigerung bildet die Entwicklung von optimal auf den Anwendungsfall abgestimmten Systemlösungen im Fahrzeug und darüber hinaus. So implementiert Mercedes-Benz Vans bei Hermes im Rahmen der strategischen Partnerschaft künftig auch vernetzte Dienste, die z.B. anhand von Informationen über den Ladezustand bzw. die Reichweite des Fahrzeugs eine optimale Routenplanung ermöglichen. Zudem bringt der Fahrzeughersteller intelligente Laderaumlösungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen in die Partnerschaft ein. Dazu gehören unter anderem neuartige Leasingangebote und kurzfristige Mietmöglichkeiten für Vertragspartner von Hermes.

Erfolgreiche Zusammenarbeit seit über 40 Jahren

Hermes und Daimler unterhalten seit über 40 Jahren eine wachsende Partnerschaft, die ihre Basis vorrangig im konventionellen Fahrzeugbereich hat. Zusätzlich verbindet die beiden Unternehmen eine lange Tradition speziell bei der Forschung und Entwicklung alternativer Antriebe. Sie geht bis auf die 1990er-Jahre und den Testlauf des ersten überhaupt im Markt verfügbaren Transporters zurück, der mit Wasserstoff betrieben wurde. 2001 erprobte Hermes einen Mercedes-Benz Sprinter mit Brennstoffzellen-Technologie in einem Praxistest unter Alltagsbedingungen. 2011 setzte das Hamburger Unternehmen auf den ersten elektrischen Serien-Transporter Vito E-CELL von Mercedes-Benz Vans. Auch bei Fahrzeugen über 3,5t kooperieren die Unternehmen. Aktuell führt Daimler mit Hermes und der Stadt Stuttgart einen Flottentest durch. Im Fokus steht dabei die Erprobung von fünf batteriebetriebenen Fuso Canter E-CELL im innerstädtischen Verteilerverkehr. Der Test startete im April 2016.

Mit der Partnerschaft unternimmt Mercedes-Benz Vans einen weiteren bedeutenden Schritt in der Umsetzung seiner strategischen Zukunftsinitiative adVANce, die im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Mit adVANce wandelt sich Mercedes-Benz Vans vom reinen Fahrzeughersteller zum Anbieter kundenorientierter Gesamtsystemlösungen. Dabei konzentriert sich Mercedes-Benz Vans auf vier Handlungsfelder und investiert in diese Bereiche bis 2020 rund 500 Millionen Euro: die Integration verschiedenster Konnektivitätslösungen in Transporter (digital@vans), innovative Hardware-Lösungen für die Transportbranche (solutions@vans), neue Mobilitätskonzepte für den bedarfsgerechten Transport von Personen und Gütern (mobility@vans) sowie für den Anwendungsfall optimierte E-Antriebs-Lösungen (eDrive@vans). In der strategischen Partnerschaft mit Hermes Germany stellt Mercedes-Benz Vans seine Expertise in allen vier Handlungsfeldern unter Beweis.

Mit der weiter intensivierten Kooperation mit Mercedes-Benz Vans treibt Hermes Germany die Umsetzung eines ambitionierten Masterplans für die konsequente CO2-, Stickoxid- und Feinstaub-Reduktion im Zustellbereich weiter voran. Hermes Germany versteht es als Teil seiner unternehmerischen Verantwortung, seine Vorreiterrolle mit Blick auf sozial und ökologisch verträgliche Transporte weiter auszubauen. So sieht die Klimaschutzstrategie der Konzernmutter Otto Group vor, die CO 2 -Emissionen bis 2020 gruppenweit mindestens zu halbieren. Mehr als 30 Einzelprojekte im Rahmen der Hermes „WE DO!“-Kampagne tragen aktuell dazu bei.

PM: Hermes

Mercedes-Benz Vito mit Elektroantrieb in Hamburg. (Foto: Hermes)

