Rotorblätter optimieren

(WK-intern) – Enormer Kostendruck und die gleichzeitige Forderung nach einem längeren Einsatz von Rotorblättern stellt die Windindustrie vor neue Herausforderungen.

Spezialisten aus der Windenergiebranche geben praxisnahe Handlungsempfehlungen für den Einsatz von innovativen Fertigungstechnologien auf der 6. VDI-Fachkonferenz „Rotorblätter von Windenergieanlagen“, am 27. und 28. Juni in Bremen.

Die Hersteller von Rotorblättern für Windenergieanlagen stehen vor großen Herausforderungen. Einerseits erzeugt das Erneuerbare Energien Gesetz, EEG 2017, bei den Komponenten von Windenergieanlagen zunehmend einen enormen Kostendruck, andererseits wird immer wieder die Forderung nach einer längeren Lebensdauer von Rotorblättern laut. Auf der Konferenz „Rotorblätter von Windenergieanlagen“ treffen sich Hersteller mit Vertretern der gesamten Wertschöpfungskette, um Lösungen für diese Herausforderungen zu diskutieren. Die Branchenexperten werden Ansätze für ein verbessertes Design von Rotorblättern diskutieren, sowie Optimierungspotenziale bei der Fertigung.

Die VDI-Fachkonferenz „Rotorblätter von Windenergieanlagen“ informiert am 27. und 28. Juni 2017 in Bremen über Herausforderungen in der Windbranche.

Heute ist es wichtiger denn je, dass Windenergieanlagen nie still stehen, sondern maximal verfügbar sind. Aus diesem Grund erläutern die Referenten aktuelle Methoden zur Detektion von Schäden. Dabei werden auch präventive Strategien zur Vermeidung von Schäden durch Erosion und Eis im Fokus stehen.

Am zweiten Konferenztag ist eine Exkursion zum Fertigungszentrum des Fraunhofer IWES in Bremerhaven geplant. Die Experten des Fraunhofer IWES gewähren während der Führung durch das Werk Einblick in aktuellsten Entwicklungen in der Rotorblattfertigung.

Die Konferenz „Rotorblätter von Windenergieanlagen“ vom 27.-28.06.2017 findet zeitgleich mit der Tagung „Schwingungen von Windenergieanlagen“ statt. Dies ermöglicht den Windenergieexperten beider Veranstaltungen einen fachübergreifenden Austausch.

Top-Themen

Optimierung des Designs von Rotorblättern

Kosteneinsparungspotenziale in der Fertigung

Besseres Verhalten des Materials bei Regenerosion

Vermeidung von Eisbildung am Rotorblatt

Aktuelle Entwicklungen in der Inspektion

Conference-Board

§ Jörg Bäcker, Adwen Blades GmbH

§ Jochen Birkemeyer, Nordex Energy GmbH

§ Enno Eyb, Senvion GmbH

§ Dr.-Ing. Alexander Krimmer, Euros mbH

§ Konferenzleiter: Dr.-Ing. Arno van Wingerde, Business Leader Research, Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology IWES Northwest, Bremerhaven

Wer sollte teilnehmen

Die Konferenz richtet sich an Geschäftsführer, technische Leiter, Entwicklungsingenieure sowie Verantwortliche und Entscheider der nachstehenden Bereiche:

Forschung, Entwicklung, Konstruktion und Produktion

Technik und Instandhaltung

Strukturkomponenten und Materialien

Messtechnik

Aerodynamik

Ihr Ansprechpartner im VDI Wissensforum:

Carolin Helene Dahlmanns

Product Manager

Phone: +49 211 6214-681

Telefax: +49 211 62 14-97 -681

E-Mail: Dahlmanns@vdi.de

Anmeldung und Programm unter www.vdi-wissensforum.de/weiterbildung-energie/rotorblaetter sowie www.vdi-wissensforum.de sowie über das VDI Wissensforum Kundenzentrum, Postfach 10 11 39, 40002 Düsseldorf, E-Mail: wissensforum@vdi.de, Telefon: +49 211 6214-201, Telefax: -154.

Über die VDI Wissensforum GmbH

Die VDI Wissensforum GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist seit mehr als 50 Jahren einer der führenden Weiterbildungsspezialisten für Ingenieure sowie für Fach- und Führungskräfte im technischen Umfeld. Die mehr als 1.300 Veranstaltungen im Jahr decken alle relevanten Branchen ab. Das Angebot reicht von Seminaren und Technikforen über modulare Lehrgänge mit abschließender Zertifizierung bis zu Fachtagungen und Kongressen. Dabei gewähren permanente Marktrecherche, ein großes Expertennetzwerk und das ausgeprägte Know-how des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) die hohe Qualität der Veranstaltungen.

PM: VDI Wissensforum GmbH

6. VDI-Fachkonferenz „Rotorblätter von Windenergieanlagen“, am 27. und 28. Juni in Bremen / Foto: HB

Weitere Beiträge: