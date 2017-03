EnBW Windpark Nonnweiler produziert ersten Strom

Der Windpark der EnBW in Nonnweiler hat letzte Woche seinen ersten Strom produziert.

(WK-intern) – „Wir freuen uns, dass wir mit Dienstweiler, Homburg Kirrberg und Nonnweiler innerhalb von zwei Wochen gleich drei Windparks in Betrieb genommen haben“, erklärt Michael Lüer, Teamleiter der Niederlassung Trier der EnBW.

Von Trier aus plant die EnBW ihre Windparks im Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Die beiden Windkraftanlagen verfügen über eine Gesamtleistung von 4,8 Megawatt. Die Nabenhöhe liegt bei 141 Metern, der Rotordurchmesser bei 117 Metern. Der Windpark kann den Strombedarf von rund 3600 Haushalten decken. EnBW hat den Windpark zusammen mit dem Planungsbüro GAIA aus Lambsheim entwickelt.

Der rheinland-pfälzische Spezialist für erneuerbare Energien übernahm die Projektentwicklung von der Standortsuche bis zur Genehmigung der beiden Windenergieanlagen. „Mit dem Windpark Nonnweiler geht heute das zweite Projekt unserer gemeinsamen Kooperation mit EnBW in Betrieb. Die Kombination der Stärken der beiden Partner ist dabei ein großer Vorteil, den wir auch für unsere künftigen gemeinsamen Projekte nutzen wollen“ erklärt Dr. Jan Roß, Projektleiter von GAIA.

Die EnBW betreibt im Saarland die Windparks in Haupersweiler, Webenheim (Stadtteil von Blieskastel), St. Wendel-Niederlinxweiler und bei Homburg Kirrberg. In Rheinland-Pfalz stehen ihre Windparks Eppenrod, Eisenach (Eifel) und Dienstweiler.

Über die Windniederlassungen der EnBW:

Die EnBW gehört, gemessen an den 2016 erreichten Genehmigungen, zu den Spitzenreitern der Projektentwickler für Windenergie in Deutschland. 90 Mitarbeiter arbeiten in den Windnie-derlassungen in Hamburg, Berlin, Erfurt, Stuttgart und Trier.

Über GAIA mbH:

Das Planungsbüro GAIA plant, projektiert und errichtet seit 18 Jahren Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz/Saarland und Rheinhessen. Mit ca. 180 Megawatt installierter Gesamtnenn-leistung zählt GAIA zu den Pionieren der erneuerbaren Energien in Südwest-Deutschland. Wei-tere Kernkompetenzen des Unternehmens sind die technische Betriebsführung von Windener-gieanlagen sowie die Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen und von Schnelllade-säulen für die E-Mobilität. Das ursprünglich als Zweimannbüro gegründete Unternehmen be-schäftigt heute 46 Mitarbeiter.

Windpark Nonnweiler / Pressebild

