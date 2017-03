WWF / Earth hour beim Eiffelturm

Unsere Stunde für die Erde – Die Earth Hour geht um die Welt:

(WK-intern) – Zur WWF-Aktion werden am Samstag rund um den Globus Millionen Menschen für eine Stunde das Licht ausschalten, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit gehen auch an berühmten Bauwerken die Lichter aus.

Hierzu zählen etwa das Opernhaus in Sydney, der Burj Khalifa in Dubai, der Moskauer Kreml, die ägyptischen Pyramiden von Gizeh, die Akropolis in Athen, der Petersdom im Vatikan oder das New Yorker Empire State Building. Mehr als 7.000 Städte in 178 Ländern haben ihre Teilnahme zugesagt.

Deutschland steht laut WWF mit mehr als 300 Städten vor einer neuen Rekordbeteiligung. Hier findet das zentrale Event vor dem verdunkelten Brandenburger Tor in Berlin statt, inkl. musikalischer Begleitung, deren Energiebedarf mithilfe von Fahrrädern erzeugt wird. Hier und in acht weiteren deutschen Städten machen die Umweltschützer mit einer Erde aus vielen Tausend LED-Kerzen auf den notwendigen Schutz des Planeten aufmerksam.

„Die Earth Hour ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam für ein Ziel kämpfen“, sagt Eberhard Brandes, Vorstand des WWF Deutschland. „Millionen Menschen wollen nicht auf die Politik warten, sondern jetzt sofort etwas für den Planeten tun. Der Klimaschutz kann nur gelingen, wenn wir alle etwas dazu beitragen – und zwar jeden Tag.“

Ihren Anfang nimmt die „Stunde der Erde“ auf dem Inselstaat Samoa, wo nach deutscher Zeit bereits um 7.30 Uhr am Samstagmorgen die Lichter ausgehen. Schlusslichter werden die Cookinseln und Französisch-Polynesien sein, wo das Licht 25 Stunden später wieder angeknipst wird. Die Earth Hour findet dieses Jahr zum elften Mal statt. Ihren Anfang nahm die Klimaschutzaktion 2007 in Sydney, als mehrere Hunderttausend Australier erstmals gemeinsam für eine Stunde die Lichter ausschalteten. Ab dem darauffolgenden Jahr entwickelte sich die Earth Hour zu einer internationalen Aktion, die mittlerweile auf allen Kontinenten gefeiert wird.

PM: WWF

Pressegrafik: WWF

