Leipziger Buchmesse: EEX und HHL diskutieren wertebasierte Führung in der Praxis

Zum gestrigen Auftakt der Leipziger Buchmesse organisierten die European Energy Exchange (EEX) und die HHL Leipzig Graduate School of Management eine Buchlesung und Diskussion zum Thema „Führung neu denken – wie Führung in Zeiten grundlegenden Wandels gelingen kann“.

(WK-intern) – Mehr als 70 Interessierte folgten der Einladung ins Leipziger City-Hochhaus, dem Firmensitz der EEX.

In diesem Zusammenhang stellte Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Rektor der HHL, das Leipziger Führungsmodell vor, das die Hochschule kürzlich veröffentlicht hat.

Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX, berichtete ausgehend von diesem Modell über die Herausforderungen und Chancen bei der Führung eines global agierenden Unternehmens.

Prof. Pinkwart erklärte hierzu: „Gute Führung beginnt bei der Sinnfrage, findet mit den Mitarbeitern gemeinsame Werte und investiert in Vertrauen, Nähe und Offenheit der Mitarbeiter für Veränderungen.“

Reitz erläuterte: „Um die EEX-Gruppe mit über 400 Mitarbeitern an 15 weltweiten Standorten nachhaltig zum Erfolg zu führen, sind gemeinsame Werte essentiell. Das Leipziger Führungsmodell gibt uns in diesem Zusammenhang hilfreiche Impulse, wie wir unsere Werte Kundenorientierung, Respekt und Unternehmertum in der täglichen Arbeit erfolgreich in zielgerichtete Strategien, Strukturen und Prozesse übersetzen können.“

Das Leipziger Führungsmodell trägt der Entwicklung Rechnung, dass angesichts des dynamischen Wandels das Nachdenken über neue Konzepte nachhaltiger, verantwortlicher Führung in den Unternehmen und in der Öffentlichkeit wachsende Aufmerksamkeit gewinnt. Aufgabe guter Führung ist es in diesem Zusammenhang, ausgehend vom „Purpose“ der Organisation Beiträge zu einem größeren Ganzen zu leisten.

