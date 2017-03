RCKT wird Hub Agency des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die Digitalagentur RCKT als neuen Betreiber seiner Hub Agency aus rund 30 Bewerbern ausgewählt.

(WK-intern) – Staatssekretär Matthias Machnig: „Ich freue mich, dass wir mit RCKT einen ebenso versierten wie kreativen Betreiber für unsere Hub Agency gefunden haben.

RCKT steht für den digitalen Aufbruch in Deutschland.

Ihre originellen Ideen, die guten Kontakte in die Start-up-Szene und ihre Projekte für die Digitalisierung der etablierten Wirtschaft haben uns überzeugt. Ihr Ansatz ist, Old und New Economy in der Digitalisierung so zusammenzubringen, dass beide voneinander profitieren. Genau dieses Matching macht RCKT zur perfekten Besetzung für die Hub Agency.“

Die Digital Hub Initiative des BMWi wurde im November 2016 gestartet. Starke deutsche Digital Hubs, in denen etablierte Wirtschaft, Start-ups und exzellente Wissenschaft eng zusammenarbeiten, sollen noch intensiver als bisher national und international vernetzt und sichtbar gemacht werden. Ziel der Initiative ist dazu eine Ansiedlung von internationalen Start-ups im Industrieland Deutschland. Es soll deutlich werden, dass sie gerade hier die besten Voraussetzungen für industrie- und ingenieurorientiertes Denken und Arbeiten vorfinden, das dann mit neuesten digitalen Möglichkeiten verknüpft werden muss.

RCKT ist als Ausgründung von Rocket Internet in der Start-up-Szene bestens vernetzt und hat zahlreiche Start-ups beim Launch begleitet. Darüber hinaus erarbeiten sie Digitalisierungsstrategien für etablierte Unternehmen und sorgen für eine enge Verzahnung mit passenden Start-ups. Als Konsortiumspartner für die Hub Agency hat RCKT die Kommunikationsagentur CNC gewählt, die hochrangige Kontakte in der Industrie und langjährige Erfahrungen in der Wirtschaftskommunikation vorweisen kann.

Frankfurt, Hamburg, Dortmund, München und Berlin stehen als Hubs bereits fest, es sollen insgesamt maximal 12 Städte ausgezeichnet werden. Bis Mitte März konnten Städte beim BMWi ihr Interesse an der Teilnahme bekunden. Zahlreiche Anträge sind eingegangen; die Auswahl erfolgt durch einen unabhängigen Beirat, der mit prominenten Persönlichkeiten unterschiedlichster Profession besetzt ist. Bis zum Digitalgipfel 2017 sollen alle Hubs feststehen.

RCKT als Hub Agency wird sich der überregionalen Vernetzung der deutschen Hubs widmen. Eine schlagkräftige internationale Werbekampagne wird durch ein neues Team der GTAI realisiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.de-hub.digital.

PM: BMWi

