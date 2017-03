Vollwartung: 22 Vestas-Anlagen werden jetzt in Frankreich von der Deutschen Windtechnik betreut

Frankreich: Deutsche Windtechnik erstmals mit Instandhaltung von Vestas-Anlagen V90 beauftragt

(WK-intern) – Ab Juni 2017 wird die französische Einheit der Deutschen Windtechnik erstmals die Instandhaltung für Anlagen des Herstellers Vestas übernehmen.

Bremen/Ostenfeld/Châlons-en-Champagne – Die insgesamt 22 Anlagen des Typs V90 erbringen eine Gesamtleistung von 44 MW. Inhalt der Verträge ist die Vollwartung. Die Vereinbarung ist zunächst auf vier Jahre ausgelegt, es besteht jedoch eine Option auf Verlängerung.

Trinationale Zusammenarbeit überzeugt

Für die Einheit, die erst im vergangenen Jahr gegründet wurde, ist dies ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in den französischen Servicemarkt. Holger Hämel, dem zusammen mit Severin Mielimonka als Geschäftsführer der Deutschen Windtechnik X-Service auch die operative Leitung der französischen Deutschen Windtechnik SARL obliegt, ergänzt: „Durch unser starkes Netzwerk konnten wir unsere Ressourcen nutzen und mit der Vollwartung der Vestas-Anlagen das Portfolio in Frankreich noch weiter ausbauen.“ In der Ausschreibungsrunde überzeugte den Betreiber vor allem die enge firmeninterne Zusammenarbeit mit der Deutschen Windtechnik Service in Ostenfeld (Deutschland). Sie stellt im Unternehmen das Kompetenzzentrum für Vestas-Anlagen dar und ist in Spanien bereits für den Betreiber aktiv. So stellte Melf Lorenzen, Country Manager Spanien, den initialen Kontakt zu Mohamed Metahri, Country Manager der französischen Einheit, her. Metahri lobte insbesondere die konstruktiven Verhandlungen zwischen den Parteien.

Vorteile durch Nutzung von Synergien

Die 22 unter Vertrag genommenen Windenergieanlagen befinden sich in den Regionen Picardie (10), Centre (6) und Bretagne (6) im nördlichen Frankreich. Die unmittelbare Nähe zu den Windparks La Renardière, CDH und SPDM 1/SPDM 2, welche bereits betreut werden, ermöglicht es, die vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Bereits errichtete Lager werden übergreifend genutzt und die Arbeitswege sowie die Einsatzzeiten der Teams deutlich verkürzt.

Da die Deutsche Windtechnik SARL nun bereits mehrere Aufträge in Nordfrankreich für sich gewinnen konnte, plant Mohamed Metahri neben dem Hauptsitz in Châlons-en-Champagne auch eine Niederlassung in der Picardie. Im Zuge dessen werden erfahrene Techniker für Vestas-, Senvion-, Fuhrländer- und Nordex-Anlagen das Team in Frankreich kurzfristig verstärken.

Über die Deutsche Windtechnik AG

Die Deutsche Windtechnik AG mit Hauptsitz in Bremen bietet europaweit das komplette Paket für die technische Instandhaltung von Windenergieanlagen aus einer Hand an. Das Unternehmen arbeitet onshore als auch offshore. Über 2.800 Windenergieanlagen werden europaweit im Rahmen von festen Wartungsverträgen betreut (Basiswartung und Vollwartung onshore). Der Fokus der Anlagentechnik liegt auf Maschinen der Hersteller Vestas/NEG Micon, Siemens/AN Bonus, Nordex, Senvion, Fuhrländer und Gamesa.

