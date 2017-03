José Luis Blanco als Nachfolger von Lars Bondo Krogsgaard zum neuen CEO der Nordex SE bestellt

Heute (17.03.2017) hat der Aufsichtsrat der Nordex SE José Luis Blanco als Nachfolger von Lars Bondo Krogsgaard zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens ernannt.

(WK-intern) – Nordex weist für das Jahr 2016 den bisher höchsten Umsatz und Gewinn der Firmengeschichte aus und hat seinen Marktanteil signifikant ausgebaut.

Dennoch hat das Unternehmen den Markt mit der kürzlich veröffentlichten Prognose für die Jahre 2017 und 2018 enttäuscht, was sich deutlich negativ auf den Aktienkurs ausgewirkt hat.

Lars Bondo Krogsgaard: „Nordex ist heute fundamental stärker aufgestellt denn je, aber unsere Glaubwürdigkeit hat aufgrund des veränderten Ausblicks gelitten, schon zuvor wurde die Art und Weise unserer Kommunikation kritisiert. Dies ist letzten Endes meine Verantwortung, so dass ich dem Aufsichtsrat vorgeschlagen habe, mich von meinen Aufgaben im Interesse der Gesellschaft im gegenseitigen Einvernehmen zu entbinden.”

Der Aufsichtsrat der Nordex SE akzeptiert den Vorschlag und hat heute Herrn Krogsgaards Ausscheiden zum 31. März 2017 vereinbart.

Dr. Wolfgang Ziebart, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nordex SE: „Während seiner Tätigkeit ist unser Unternehmen um das Dreifache gewachsen und hat kontinuierlich seine Margen verbessert. Heute sind wir ein wahrer Global Player. Das wäre ohne Herrn Krogsgaards Vision und Energie nicht möglich gewesen. Ich bedauere sein Ausscheiden, aber der Aufsichtstrat respektiert seine Entscheidung, das zu tun, was im besten Interesse des Unternehmens liegt. Wir danken Herrn Krogsgaard für seine Arbeit und sein Engagement in den zurückliegenden 6 ½ Jahren und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Mit der Berufung von José Luis Blanco als CEO wahren wir die Kontinuität der Entwicklung der Gesellschaft. Herr Blanco bringt umfangreiche Managementerfahrung in der Windenergie mit. Wir freuen uns, dass Herr Blanco die Berufung angenommen hat.“

José Luis Blanco ist seit dem Zusammenschluss von Nordex und Acciona Windpower im April 2016 COO und stellvertretender CEO. Zuvor war Herr Blanco über vier Jahre CEO von Acciona Windpower. José Luis Blanco verantwortete den Turnaround der Acciona Windpower zu einem profitablen Unternehmen 2015. Zuvor bekleidete José Luis Blanco 15 Jahre lang unterschiedliche Senior-Management-Positionen bei Gamesa – in Bereichen wie Wind USA, Solar, Engineering und Offshore. Er hat über 20 Jahre Erfahrung im Windenergiesektor.

José Luis Blanco wird das Unternehmen zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Christoph Burkhard (CFO) und Patxi Landa (CSO) leiten.

PM: Nordex

Pressebild: José Luis Blanco

