NRW stärkt die Bedeutung von Wasserstoff bei der Energiewende

Forschungspreis Wasserstoff: Ministerium lobt erneut Preise für wissenschaftlichen Nachwuchs in NRW aus

(WK-intern) – Schon zum zweiten Mal lobt das Düsseldorfer Wissenschaftsministerium den “Forschungspreis Wasserstoff.NRW” aus.

Der Preis soll die wichtige Bedeutung des Energieträgers Wasserstoff bei der Energiewende weiter stärken.

Der von der EnergieAgentur.NRW durchgeführte Wettbewerb richtet sich an den wissenschaftlichen Nachwuchs der Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen in NRW.

Im Rahmen des Wettbewerbs wird der „Forschungspreis Wasserstoff. NRW“ an die besten Abschlussarbeiten in den Kategorien Bachelor, Master/Diplom und Promotion im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie vergeben (Gesamtdotierung bis zu 12.000 Euro).

Bei der Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität kommt dem Energieträger Wasserstoff eine zentrale Rolle zu, etwa als klimafreundlicher Kraftstoff in hocheffizienten Brennstoffzellenautos oder als Langzeitspeicher für erneuerbare Energien. Um dieses Potenzial weiter auszubauen, ist weiterhin Forschungsarbeit zu leisten. Hier setzt der Forschungspreis an, der durch den Cluster EnergieForschung.NRW und das Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff, Elektromobilität der EnergieAgentur.NRW organisiert wird.

Mit der Hilfe der Cluster- und Netzwerkarbeit wurden in NRW bisher rund 125 Projekte mit einem Projektvolumen von 220 Millionen Euro und einem Fördervolumen von 140 Millionen Euro aus Mitteln des Landes NRW und der EU bewilligt.

Bewerbungen können von den wissenschaftlichen Betreuern sowie von den Studierenden selbst bis zum 28.04.2017 eingereicht werden. Die Preisträger werden im Rahmen des Jahrestreffens des Netzwerks Brennstoffzelle und Wasserstoff, Elektromobilität der EnergieAgentur.NRW am 30. November 2017 in Düsseldorf geehrt.

Weitere Informationen: www.forschungspreis-wasserstoff-nrw.de

PM: EnergieAgentur.NRW

