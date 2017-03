Premiere in Indien – Hailo Wind Systems auf der Windergy India in Neu-Delhi

Der größte Event für Windkraft und Windenergie in Indien findet vom 25. bis 27. April 2017 in Neu-Delhi im Hotel The Ashok statt.

(WK-intern) – Dort feiert Hailo Wind Systems auf den Außenanlagen des Hotels dieses Jahr Premiere.

„Wir haben große Erwartungen an den sich positiv entwickelnden indischen Markt und planen, unser Engagement weiter auszubauen. Die Messepräsenz sowie ein eigener Mitarbeiter vor Ort, der vor rund einem Jahr seine Tätigkeiten für Hailo Wind Systems in Indien aufgenommen hat, sind für uns die ersten wichtigen Schritte“, erklärt Christopher Bahl, International Marketing Manager bei Hailo Wind Systems.

Das Unternehmen wird durch Mitarbeiter aus Indien, Deutschland, China und den USA auf der Messe vertreten sein.

Auf der Windergy India präsentiert der Technologie- und Marktführer im Bereich Steig- und Zugangstechnik eine Auswahl seiner Produkte an einem Leitergerüst. Mit dabei sind die Steigschutzsysteme H-50.2 und H-8 sowie die Steighilfe H-Lift.

Der international tätige Turmausrüster für Windkraftanlagen auf der ganzen Welt steht für zuverlässige Systemlösungen höchster Qualität „Made in Germany“ – und damit für größtmögliche Sicherheit.

Schwerpunkt der Messe sind weitere Entwicklungen für das Programm der erneuerbaren Energien in Indien, mit dem Ziel von 60 GW installierter Leistung aus Windkraftanlagen bis zum Jahr 2022. Parallel dazu findet auch die Windergy Conference mit Themen rund um beratende Politik, Technologie- und Emerging-Modelle statt. Insgesamt werden etwa 140 Aussteller auf der Windergy India ihre Exponate präsentieren.

