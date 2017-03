New Energy Husum öffnet die Tore: Wärme, Strom und Mobilität – wie jetzt alles zusammenwächst

Vom 16. bis 19. März 2017 wird die New Energy Husum zum 14. Mal zum Schaufenster der Energiewende.

(WK-intern) – Den erwarteten 10.000 Besuchern werden in der viertägigen Leistungsschau die neuesten Entwicklungen des Erneuerbaren-Energien-Marktes vorgestellt.

Husum | Eins steht fest: Wenn Deutschland die Klimaziele erreichen will, muss bis 2050 der Verkehrs- und Wärmesektor elektrifiziert werden. Und dafür wird erneuerbarer Strom benötigt – und zwar sehr viel davon. Schnell wird deutlich, dass es sich bei der Umstellung der Energiesysteme nicht nur um eine vielschichtige, sondern vor allem um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt.

Bei der 14. Auflage der New Energy Husum geht es um genau diese Themen: Neue Techniken und Innovationen für Privatleute, Gewerbe und Kommunen auf Basis aller erneuerbarer Energien, Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung, zeitgemäßes und energieeffizientes Bauen, Sanieren & Modernisieren sowie nachhaltige Wärmekonzepte, Digitalisierung und Elektromobilität. Auf 12.000 Quadratmetern, auf denen sich im Freigelände auch ein Test-Parcours für E-Fahrzeuge befindet, treten rund 10.000 Besucher mit 150 Ausstellern in den Dialog.

Fachleute aus Politik, Wirtschaft und Technik, Hersteller, Berater, Bauherren, Landwirte und Familien – die New Energy Husum bringt alle zusammen, die etwas ändern und bewegen wollen. Eingebettet in die Messe sind auch eine Reihe von öffentlich zugänglichen Foren, in denen hochkarätige Redner und Referenten anschaulich darstellen, wie es mit der Energiewende in der Praxis verlässlich und in allen Sparten weitergehen kann.

Am 16. März werden Wirtschaftsminister Reinhard Meyer und voraussichtlich Energiewendeminister Robert Habeck in einer Podiumsdiskussion auf dem watt_2.0-Branchentreff zu aktuellen Energiethemen Stellung nehmen. Am Freitag, 17. März wird der Politiker und Autor des ersten Erneuerbare-Energien-Gesetzes Hans-Josef Fell in einem Vortrag erläutern, wie es mit der Energiewende weitergeht. Auch der beliebte Wetterexperte Dr. Meeno Schrader kommt zur New Energy Husum und wird am Sonnabend, 18. März den Messebesuchern allgemein verständlich erklären, wie schlimm es tatsächlich um das Klima gestellt ist, was dies für uns bedeutet und was die Wettervorausschau und die Produktion von erneuerbarer Energie miteinander zu tun hat. Weitere bekannte Redner haben ihren Besuch angekündigt.

Ein weiteres wichtiges Forum auf der Messe behandelt energieeffizientes, zeitgemäßes Bauen und Sanieren sowie die E-Mobilität. So ziemlich alle Gesichtspunkte in diesen Bereichen der Energiewende werden dort in Vorträgen und Diskussionen näher untersucht. „Mein Strom. Mein Haus. Mein Auto“, „Wärme aus Solarthermie“, „Gesundes Heizen und Kühlen im Altbau und Neubau“, „Das Plusenergiehaus“ – das sind nur einige der vielen Themen, die durch Vorträge der Experten Diplom-Ing. Roland Matzig und Prof. Ludwig Rongen noch vertieft werden.

Ein weiteres wichtiges Standbein beim Umbau der Energiesysteme ist und bleibt die E-Mobilität. Die Technik und der Entwicklungsstand ist hier weiter, als die aktuellen Verkaufszahlen es vermuten lassen. Neue Automodelle sind mit Batteriekapazitäten ausgestattet, die selbst im Winter Fahren mit Komfort und großen Reichweiten ermöglichen. Jetzt braucht es nur noch die entsprechende Ladeinfrastruktur und da hat die Bundesregierung mit ihrem vor wenigen Tagen veröffentlichten 300-Millionen-Förderprogramm bereits die richtigen Akzente gesetzt.

Viele Energieexperten sind überzeugt: Die Zukunft der privaten (und öffentlichen) Mobilität liegt im Stromantrieb aus erneuerbaren Energien. Was heute schon möglich ist, zeigt die New Energy Husum: viele alltagstaugliche E-Mobile können auf der Messe nicht nur bestaunt, sondern auf den In- und Outdoor-Parcours selbst ausprobiert werden. Fahrzeugmodelle u.a. von TESLA, BMW i3, Renault sind dabei, aber auch E-Motorräder, Pedelecs und E-Bikes. Es macht Spaß, die leisen „Stromer“ einfach mal zu testen.

Die New Energy Husum ist nach wie vor das spannende Schaufenster der erneuerbaren Energien. Es wird auf der Messe vor allem sichtbar, welcher Teil des technologischen Fortschritts bereits im Alltag angekommen ist. Es wird gezeigt, wie jeder Einzelne – ob Privathaushalt oder Gewerbebetrieb – die erneuerbaren Energien effektiv nutzen kann und damit zu einer neuen, ganzheitlichen Energieversorgung beitragen kann. Damit sendet die Messe auch ein Signal an die Politik, an dem eingeschlagenen Weg hin zu den Erneuerbaren festzuhalten. Dass in diesem Jahr so viel politische und fachliche Prominenz nach Husum kommt zeigt: Die Rolle der New Energy Husum als Botschafter der regenerativen Energien ist angekommen.

Alle Messe-Infos unter: www.new-energy.de

PM: Messe Husum & Congress

Elektromobile auf der New Energy Husum / Foto: HB

