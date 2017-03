Klimaschutz: Die Zeit läuft uns davon!

Klimaschutz ist eine Investition in die Zukunft!

(WK-intern) – „Die Zeit läuft uns davon!“ Mit diesen eindringlichen Worten leitete Prof. Dr. Olav Hohmeyer – weltweit anerkannter Klimaschutz-Experte – seinen informativen Vortrag zur aktuellen Klimasituation im Rahmen einer Pressekonferenz am 15.03. ein.

Dabei stellte er sehr deutlich heraus, dass bei einem „Weiter so“ in Sachen weltweitem Treibhausgasausstoß in den nächsten Jahrhunderten der Meeresspiegel um bis zu 7 Meter steigen würde.

Anlass für seine mahnenden Darstellungen ist die noch bevorstehende Entscheidung zur weiteren Bereitstellung von Finanzmitteln für die Arbeit des Klimaschutzmanagements der Stadt Flensburg. Auch für Henning Brüggemann (Vorsitzender des Klimapakt Flensburg) ist die Refinanzierung der städtischen Klimaschutzmanager ein außerordentlich wichtiges Thema: „Wir wollen die in den letzten Jahren aufgebauten Arbeitsstrukturen ausbauen und den erfolgreichen Weg als bundesweiter und internationaler Vorreiter im Klimaschutz weiter beschreiten.“ Ohne eine fachliche Expertise des Klimaschutzmanagements wird dem Klimapakt Flensburg e.V. ein wichtiger Teil seiner Arbeitsgrundlage entzogen: Dies bezieht sich auf die bisher sehr erfolgreiche Fördermittel-Akquise, die Vernetzung von Flensburger Unternehmen sowie die wichtige (inter-)nationale Imagearbeit für die Stadt Flensburg. Aus diesem Grund wird sich der Klimaschutzverein auch mit Eigenmitteln in Höhe von 32.000 Euro jährlich an den entstehenden Personalkosten beteiligen, sofern die Stadt Flensburg die Aufgabenwahrnehmung im bisherigen personellen Umfang sichert. Die derzeit verfügbare Förderung des Bundes für das Klimaschutzmanagement im Rahmen des Projekts „Masterplan 100 % Klimaschutz“ läuft zum 30.06.2018 aus. Prof. Hohmeyer appellierte deshalb abschließend an alle Entscheidungsträger: „Sichern Sie rechtzeitig die Zukunft unserer Stadt und nutzen Sie auch zukünftig die gewinnbringende Arbeit des Klimaschutzmanagements!“

Bildunterschrift:

Prof. Olav Hohmeyer (Klimapakt-Vorstand, Vordergrund) appelliert mit den Vertretern von Mitgliedern des Klimapaktes Flensburg für eine Weiterfinanzierung des städtischen Klimaschutzmanagements.

PM: Ihr Klimapakt Flensburg

