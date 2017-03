Anwendertag Elektrischer Lieferverkehr 2017

Fahrzeuge, Service, Infrastruktur, Umweltschutz & Praxis

(WK-intern) – In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI sowie der EnergieAgentur.NRW

Termin: 14.06.2017 09:00 – 14.06.2017 16:00 in Essen (Haus der Technik)

Leitung: Dipl.-Ing. Claudius Jehle

Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI

Dresden

Warum Sie diese Veranstaltung besuchen sollten

Der zweite Anwendertag ‚Elektrischer Lieferverkehr‘ am 14. Juni 2017 in Essen wird sich den Themenschwerpunkten Betrieb, Wartung und Instandhaltung elektrischer Nutzfahrzeuge sowie Finanzierungsmöglichkeiten und Leasingmodalitäten widmen.

Teilnehmerkreis

Der Anwendertag richtet sich an Mitarbeiter, Entscheider und Geschäftsführer sowie an Nachhaltigkeitsbeauftragte und Personen in ähnlichen Positionen. Angesprochen sind die Branchen Logistik und Speditionen, die sich steigender Emissions- und Immissionsschutzrichtlinien sowie drohender Stadteinfahrverbote ausgesetzt sehen und eine Möglichkeit zur unabhängigen und neutralen Information über Chancen und Risiken von elektrischen Verteilerverkehren suchen.

Außerdem sind Mitarbeiter von Städten, Kommunen und Verbänden sowie die Hersteller von Elektrofahrzeugen angesprochen sowie Firmen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen (Stadtwerke, Energieversorger).

PM: Haus der Technik

Presssebild: Haus der Technik

