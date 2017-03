POWERBOX verkündet mit Stolz seinen Beitritt zur Initiative Global Compact der Vereinten Nationen

Powerbox, eines der größten Unternehmen Europas im Bereich Strom­versor­gungs­­produkte und seit vier Jahrzehnten marktführend bei der Optimierung von Energie­lösungen für anspruchsvolle Einsatzgebiete, ist der weltweit größten Initiative zur Unternehmensverantwortung – dem UN Global Compact – beigetreten.

(WK-intern) – Powerbox setzt sich aktiv für die Entwicklung von nachhaltigen Lösungen ein und verpflichtet sich mit diesem Beitritt, die 10 Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung zu unter­stützen und zu fördern.

Das Engagement von Powerbox für die Umwelt, soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) beginnt mit dem Wertesystem des Unternehmens und einer grund­satzorientierten Herangehensweise.

Dies bedeutet so zu agieren, dass ein Minimum an grundlegenden Verantwortlichkeiten in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung erfüllt werden. Die Einbeziehung der Prinzipien von Global Compact in die Strategien, Verfahren und die Politik von Powerbox, und die Schaffung einer Kultur der Integrität fördert nicht nur die Einhaltung grund­legen­der Verantwortlichkeiten für die Menschen und den Planeten Erde, sondern setzt auch den Grundstein für einen langfristigen, nachhaltigen Erfolg.

„Die Versorgung mit Energie ist für die Zukunft von immanenter Bedeutung. Mit einer energieeffizienten Infrastruktur schaffen wir Lösungen für kommende Genera­tionen. Wir unterstützen alles – vom nachhaltigen Transport bis hin zur Automati­sierung der Gesundheitsversorgung von morgen“, so Martin Sjöstrand, CEO von Powerbox. „Der Beitritt zum UN Global Compact spiegelt das Engagement von Powerbox wider, den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft zu beschleunigen, indem wir drängende Probleme im Bereich der Stromversorgung in ausgewählten Segmenten lösen.“

Der Schutz der Umwelt und eine nachhaltige Entwicklung haben für Powerbox oberste Prioriät bei allen Unternehmungen. Bei der Produktentwicklung, Fertigung, Lieferung und Beschaffung sowie bei der gesamten Geschäftstätigkeit setzt Powerbox kontinuierlich Technologien ein und Prozesse um, um den Energieverbrauch und Umweltbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren.

„Als Unternehmen versprechen wir, als gute globale Weltbürger zu agieren und durch Berücksichtigung aller Aspekte im Bereich Umwelt, Soziales oder Corporate Governance in jeder Hinsicht aktiv an der Gestaltung einer besseren gemeinsamen Zukunft mitzuwirken“, betont Patrick Le Fèvre, CMCO und Vertreter für Nach­haltigkeit von Powerbox. „Wir haben unser Verhalten neu ausgerichtet und Verfahren und Aktivitäten implementiert, von sehr komplexen bis hin zu ganz einfachen, um Umweltbelastungen so gering wie nur möglich zu halten und einen Beitrag zu einer wahrhaft nachhaltigen Gesellschaft zu leisten.“

Die 10 Prinzipien der Initiative UN Global Compact

Die 10 Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UN Global Compact) leiten sich ab von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, der Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption.

https://www.unglobalcompact.org/

Über Powerbox

Seit seiner Gründung im Jahre 1974 versorgt Powerbox mit der Zentrale in Schweden und Niederlassungen in 15 Ländern auf vier Kontinenten Kunden auf der ganzen Welt. Wir konzentrieren uns im wesentlichen auf vier große Marktsegmente – Industrie, Medizintechnik, Bahn- und Verkehrstechnik, sowie Militärtechnik. Für diese anspruchsvollen Anwendungen entwickeln und vertreiben wir Stromversorgungssysteme in Premiumqualität. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, mit Hilfe unserer Expertise, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu steigern, indem wir neben den produktspezifischen, auch alle weiteren Anforderungen rund um das Projekt ‚Stromversorgung‘ in vollem Umfang erfüllen. Jeder Aspekt unserer Tätigkeiten ist auf dieses Ziel hin ausgerichtet, angefangen bei der Entwicklung von fortschrittlichen Komponenten für unsere Produkte bis hin zum passenden Kundenservice. Powerbox ist bekannt für seine technischen Innovationen, die den Energieverbrauch reduzieren, sowie für seine Fähigkeit, den gesamten Produktlebenszyklus zu begleiten und Umwelteinflüsse zu minimieren.

PM: Powerbox

Pressebild: Powerbox

Weitere Beiträge: