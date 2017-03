Fukushima – die andauernde Katastrophe

(WK-intern) – Anlässlich des morgigen sechsten Jahrestages der Katastrophe von Fukushima erklärt Sylvia Kotting-Uhl, Sprecherin für Atompolitik:

Sechs Jahre nach der Katastrophe ist der Super-GAU von Fukushima bei weitem nicht bewältigt und es ist fraglich, ob er jemals bewältigt werden kann.

Erst kürzlich wurde die höchste radioaktive Strahlung seit dem Unfall gemessen, spezielle Roboter funktionieren unter der Strahlung bei der Suche nach dem Kernbrennstoff nur kurze Zeit, die Kosten steigen ins Unermessliche, Menschen leiden unter den Folgen des Unfalls.

Atomkraft beherrschen zu wollen ist Hybris. Selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan konnte der nukleare Unfall nicht vermieden werden. Auch in Deutschland und an seinen Grenzen besteht das Risiko bis zum Abschalten der letzten Atomkraftwerke. Kein Atomland der Welt kann einen Super-GAU mit Sicherheit ausschließen. Fukushima warnt.

PM: Bündnis 90/Die Grünen

Sylvia Kotting-Uhl / Pressesprecherin

