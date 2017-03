Messestudie trak | collect App: Optimale Batterienutzung leicht gemacht

Wir bei HOPPECKE setzen uns aktiv mit dem Thema Digitalisierung auseinander, im Fokus dabei steht der Mehrwert für unsere Kunden.

Erreicht wird dieser durch eine intelligente Verknüpfung zwischen den technischen Komponenten Batterie, Ladegerät und Datensammlern in Verbindung mit innovativen Software- und Servicelösungen.

Ziel ist dabei die optimale Batterienutzung.

Smart und innovativ: die Anwendungssoftware für Mobilgeräte

HOPPECKE entwickelt derzeit eine benutzerfreundliche App, die den Kunden unterstützt Batteriedaten simpel und auf Wunsch auch mobil auszulesen, auszuwerten und zu reagieren, um den Batterie-Lebenszyklus stetig zu optimieren.

So gelingt es aus technischen Eingangsgrößen (z. B. der Umgebungstemperatur) und dem jeweils aktuellen Nutzerverhalten, automatisch und an die jeweiligen Randbedingungen angepasst, optimierte Ladezyklen zu generieren. Zusätzlich ermöglichen wir unseren Kunden den Einstieg in Predictive Maintenance. Diese optimierte Batterienutzung bringt für den Anwender verschiedene Vorteile mit sich:

– Senkung von Energiekosten

– Minimierung von Ausfallzeiten

– Optimierung von Ladezeiten

– Erhöhung der Komponentenlebensdauer

Während der Kunde sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, unterstützt die neue trak | collect App die direkte Kommunikation zwischen Batterie und dem HOPPECKE Service. Bei Wartungsbedarf wird der Service automatisch informiert. Wenn ein Ersatzteil benötigt wird, wird dieses direkt beim Service bestellt, versendet und der zuständige Servicetechniker termingerecht disponiert.

Erreichen Sie mit trak | collect erhöhte Transparenz und Professionalität im Bereich des Batteriemanagements!

Der HOPPECKE trak | collect und ein App-Prototyp werden auf der LogiMAT in Stuttgart vom 14. bis 16. März vorgestellt. Wir möchten zusammen im Dialog mit unseren Kunden die Erwartungen und Bedürfnisse noch besser verstehen um perfekt angepasste Services anbieten zu können! Besuchen Sie HOPPECKE in der Neuen Messe Stuttgart in Halle 8, Stand 8C60.

Nutzen Sie Ihre Chance und gewinnen Sie einen von fünf HOPPECKE trak | collect, dem derzeit intelligentesten Controller am Markt. Alle Infos dazu auf http://logimat.hoppecke.com/

Pressebild: Stellen Sie sich vor, Sie sparen Kosten durch eine optimale Batterienutzung ein und verbessern Ihre Betriebssicherheit durch vorausschauende Wartung? Klingt gut? Ist gut. Wie das funktioniert? Ganz einfach mit HOPPECKE trak | collect, dem derzeit intelligentesten Controller am Markt. – trak collect / © 2017 HOPPECKE Batterien GmbH & Co.KG

