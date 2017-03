GP JOULE präsentiert in Husum Lösungen rund um Strom, E-Mobilität und Wärme

Gelebte Sektorkopplung – Reußenköge – Auf dem „watt_2.0-Branchentreff“ im Rahmen der New Energy in Husum zeigen GP JOULE und das Tochterunternehmen H-TEC SYSTEMS, wie sich für Kommunen, Unternehmen, Gewerbetreibende und Privatpersonen durch intelligente Lösungen erneuerbare Energien in den Alltag integrieren lassen.

(WK-intern) – Mit der Einführung von CONNECT bietet das nordfriesische Unternehmen nun auch Verbrauchern saubere und bezahlbare Lösungen, um schon heute zu einer echten Energiewende beizutragen – und von ihr zu profitieren.

„Wenn wir eine klimaneutrale, 100% erneuerbare Energiezukunft wollen, ist es mit einer reinen Stromerzeugungswende von fossil zu erneuerbar nicht getan.

Wir müssen über den Tellerrand denken – und etwas dafür tun,“ formuliert Ove Petersen, Gründer und Geschäftsführer von GP JOULE und Vorstand des Branchenverbands watt_2.0 e.V., den Antrieb für das mittlerweile international agierende Unternehmen mit Wurzeln in Reußenköge.

Mit CONNECT zeigt GP JOULE auf der Messe, welche Möglichkeiten es für die intelligente Nutzung erneuerbarer Energien im Bereich Strom und Mobilität gibt. Unternehmen, die ihre Flotte auf klimafreundliche E-Mobilität umstellen wollen, bietet CONNECT die nötige Ladeinfrastruktur. Konkret können Ladesäulen und Wallboxes für Zuhause oder für den Arbeitsplatz installiert werden. Maßgeschneiderte Lösungen rund um die Benutzerverwaltung sowie das physische Ladelastmanagement werden auf die individuellen administrativen und netztechnischen Gegebenheiten vor Ort und im Unternehmen abgestimmt.

Denjenigen, die E-Mobilität in Form von öffentlichen Ladesäulen zur Verfügung stellen möchten, ermöglicht GP JOULE den Aufbau einer transparenten und skalierbaren Infrastrukturlösung. Eine solche „Stromtankstelle“ wurde im Januar 2017 für die Stadt Husum auf dem Parkplatz des Messegeländes mit sechs Ladepunkten errichtet. Sie basiert auf einem Ladekartensystem, mit dem sowohl an eigenen wie auch an fremden Säulen geladen und abgerechnet werden kann. Damit liefert GP JOULE den einfachen und smarten Einstieg für Unternehmen und Kommunen, um Ladelösungen sowie zusätzliche Services rund ums Thema Laden anbieten zu können.

„Wir haben 2015 damit begonnen, unsere eigene Flotte auf Elektroautos umzustellen. Alles, was wir dabei im eigenen Unternehmen gelernt haben, ist unmittelbar in die Produktentwicklung eingeflossen und findet sich jetzt in unseren Produkten und Lösungen wieder“, so Ove Petersen, Gründer und Geschäftsführer von GP JOULE, und ergänzt: „Für wirklich klimaneutrale Mobilität umfasst CONNECT selbstverständlich einen eigenen Stromtarif auf Basis 100 % erneuerbarer Energien – sobald regulatorisch möglich auch mit regionalem Herkunftsnachweis.“

Ebenfalls auf der Messe Husum präsent: die GP JOULE Unternehmenstochter H-TEC SYSTEMS. Sie hat sich auf die kostengünstige Erzeugung und Speicherung von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft spezialisiert. H-TEC SYSTEMS fertigt kompakte PEM-Elektrolysestacks und –Elektrolyseure in Serienreife, mit denen aus überschüssigem Strom reiner Wasserstoff generiert werden kann. Dieser kann beispielsweise als klimafreundlicher Kraftstoff für den Verkehr eingesetzt werden, sodass ÖPNV-Busse aber auch private Personenwagen mit CO2 –freiem Wasserstoff fahren können. In Verbindung mit einem intelligenten Nutzungskonzept für die bei der Umwandlung entstehende Abwärme kann ein Wirkungsgrad von mehr als 95 % erreicht werden. Wie das konkret funktioniert, kann auf der Messe am Modell besichtigt werden.

Mehr zu den Lösungen und Services von GP JOULE, CONNECT und H-TEC SYSTEMS erleben Sie auf dem Gemeinschaftsstand der watt_2.0 Mitgliedsunternehmen sowie im umgebauten Überseecontainer auf dem Ausstellungsgelände der New Energy Husum.

Das Unternehmen GP JOULE

GP JOULE ist universeller und innovativer Partner für Unternehmen, Kommunen sowie Investoren in allen Bereichen der erneuerbaren Energien. Unter dem Motto „TRUST YOUR ENERGY“ und angetrieben von der Überzeugung, dass 100 % erneuerbare Energieversorgung machbar ist, entwickelt und realisiert

GP JOULE Energie- und Betriebskonzepte für die zukunftsträchtige Nutzung von Sonne, Wind, Biomasse und Energiespeichern. In der eigenen F&E Abteilung arbeitet das Unternehmen an sektorenübergreifenden Nutzungs- und Veredelungskonzepten für erneuerbare Energien, u.a. in den Bereichen Power-to-Gas oder der kommunalen Wärmeversorgung. Mit dem 2016 gelaunchten Geschäftsbereich CONNECT erweitert GP JOULE sein Spektrum um intelligente Versorgungs- und Infrastrukturlösungen für E-Mobilität sowie um ein eigenes, grünes Stromprodukt, für das mit Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung ein regionaler Strombezug möglich sein wird. GP JOULE unterhält fünf Standorte in Nord- und Süddeutschland sowie zwei internationale in den USA und Kanada.

PM: GP JOULE

Gelebte Sektorkopplung / Foto. HB

Weitere Beiträge: